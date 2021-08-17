Северная Македония объявила персоной нон грата еще одного российского дипломата 17.08.2021, 14:27

фото: Flickr.com

Он уже покинул пределы страны.

Северная Македония объявила персоной нон грата еще одного российского дипломата, сообщил на брифинге министр иностранных дел этой страны Буяр Османи, передает агентство MIA. Глава МИД не раскрыл каких либо подробностей о личности дипломата или причинах его высылки.

Посольство России подтвердило «РИА Новости», что получило от внешнеполитического ведомства Македонии ноту об объявлении российского дипломата персоной нон грата. При этом в посольстве заявили, что дипломат, которого высылает Македония, уехал из страны еще 10 дней назад.

Ранее о том, что российского дипломата выслали из страны 11 августа, сообщал ссылкой на анонимные источники в МИД Северной Македонии новостной портал Almakos. По данным издания, речь идет о «высокопоставленном российском дипломате, которого выслали в прошлую среду». Издание указывало, что речь идет о «заместителе военного атташе А.Ш.», который, как отмечал портал, «совершил недопустимые дипломатические действия».

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