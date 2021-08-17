Запасы хунты истощены 17.08.2021, 15:19

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Новые санкции продолжают накрывать луканомику.

Итак, запасы хунты истощены, и делать вид, что санкции не работают, все сложнее. Все больше ресурсов тратится на то, чтобы придумать, как эти санкции обойти. Многие их ходов перестают работать после одной-двух удачных транзакций. Это все ведет к тому, что даже для удержания того уровня, который есть, нужно прикладывать непомерные усилия. Речи про проработку других рынков сбыта просто не ведется. Нет ни времени, ни ресурсов. Уже известно про то, какова ситуация на «Беларуськалии», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

А денег нет на ремонт дорог. Петр Кузнецов хорошо подметил, что деньги на повышение зарплат бюджетником главарь хунты вынужден был достать из резервного фонда, который, по признанию самого синепала, может быть использован только в крайнем случае.

На днях Минфин на одной из планерок озвучил, что ожидает ускорения роста дефицита бюджета в четвертом квартале. В начале года эта цифра была 4 млрд рублей. Затем ее в несколько этапов увеличили до 5,8 млрд. В общем, дефицит плановый. Но планы мы любим перевыполнять. Новые санкции продолжают накрывать белорусское экономическое чудо. Соответствующая докладная записка ушла в администрацию.

Способы борьбы – стары, как мир. Для «финансирования государственных приоритетов» предлагается сокращать отчисления во всевозможные фонды, в том числе инновационные. Речь и о республиканских, и о местных фондах.

Надо сказать, что инновационные фонды - сами по себе профанация. В идеале там должны были аккумулироваться средства на опережающую модернизацию инфраструктуры и/или бизнес-процессов (внедрение ИКТ тех же). Но по факту это кубышка, для финансирования чего угодно - от укладки инновационного асфальта до закупки эргономичных кресел руководителя. Эдакий резерв на покрасить-побелить перед приездом агрофюрера. Большие они были разве что в энергетике, нефтехимии, калии.

В общем, вряд ли только одна эта мера по фондам поможет выправить ситуацию с дефицитом. А новых купюр в банкоматах все больше и больше. Мы продолжаем рекомендовать снимать деньги и хранить их в более надежном месте, чем белорусский банк. Это касается в том числе безотзывных вкладов. Сейчас вы можете потерять проценты, а завтра вы можете потерять все.

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