«Талибан» в Кабуле: причины и последствия для США и России 1 18.08.2021, 9:44

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Возможность активизации исламистов всерьез беспокоит Москву.

Стремительное развитие ситуации в Афганистане – захват Кабула движением «Талибан», бегство властей страны, драматическая эвакуация людей из столичного аэропорта – это только начало целой череды событий, на которые нужно будет реагировать всем большим игрокам в мировой политике.

Эта реакция будет по-разному сказываться на внутренней политике в США, России и Китае, и уже сейчас эксперты говорят, что вооруженные исламисты смогли не только повлиять на афганский социально-политический расклад, но и создать ударную волну, колебания от которой ощутимы в Вашингтоне, Пекине и Москве.

Фатеме Аман: «Талибан» сам не ожидал, что победит так быстро

Некоторые аналитики, к которым Русская служба «Голоса Америки» обратилась за комментариями, предполагают, что сам «Талибан» вряд ли ожидал того, что победит так быстро. Такой точки зрения, в частности, придерживается эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Фатеме Аман (Fatemeh Aman):

«Я думаю, что для «Талибана» его столь быстрая победа стала неожиданностью, они не думали, что коллапс государства произойдет так быстро. Сейчас все играют в игру «обвини другого», многие винят США и правительство Афганистана, но я думаю, что такое развитие событий стало результатом множества факторов, сошедшихся в одной точке».

«Невероятная коррупция в правительстве, а также предпочтение, которое президент Ашраф Гани отдавал одной этнической группе перед другой, и назначения, которые он делал, выбирая на должности отнюдь не самых лучших для этого людей – все это сыграло роль. Кроме того, новой была и тактика «Талибана»: они начали наступление с севера, откуда их не ждал никто, и этот регион не считается оплотом талибов. Все ждали, что «Талибан» что-то предпримет из Кандагара. А на севере в него влились боевики из среднеазиатских экстремистских групп. И это все деморализовало как афганскую армию, так и афганцев в целом» – считает Фатеме Аман.

По словам эксперта по Ближнему Востоку и Центральной Азии, за случившееся, тем не менее, отчасти несут ответственность и США – по ее мнению, если бы не было точно заявленных сроков вывода войск, а также при жестко поставленных для «Талибана» условиях этого вывода, ситуация не стала бы развиваться так быстро.

Кроме этого, Фатеме Аман уверена, что «Талибан», продолжая мирные переговоры в Катаре, вел двойную игру: «Одни представители «Талибана» спокойно и дипломатично разговаривали в Дохе при участии представителей США, изображая из себя сторонников политического урегулирования. Другие, их командиры, на поле боя делали то, что считали нужным, под покровом переговоров продвигаясь максимально быстро и атакуя города, то есть, делая то, чего они обещали не делать. Они там творили ужасные вещи, даже хуже, чем то, что они делали в 90-х: сейчас, в отличие от тех лет, в «Талибане» много иностранцев, они не думают об этой земле как о своей».

По словам Фатеме Аман, сейчас мировое сообщество обязано поддерживать дипломатическое присутствие в Кабуле, давая понять талибам, что за их первыми шагами во главе страны пристально наблюдают:

«Нужно немедленно вовлечь в ситуацию все региональные державы. Ключевым для данной ситуации будет как можно более быстрое восстановление дипломатического присутствия и работы посольств. Афганский народ не должен быть оставлен один на один с «Талибаном», не должен быть брошен на милость талибов. С «Талибаном» нужно поддерживать контакты и использовать для это все возможности, а не поступать так, как это было сделано в 90-х после падения правительства Наджибуллы. Чем больше внимания обращено на Афганистан, тем лучше будет для афганцев и всех, кто находится внутри страны – нужно добиваться от Талибана подотчетности».

Исследователь Ближнего Востока также предполагают, что Китай и Россия, проявившие явную благожелательность в своих комментариях по поводу первых суток «Талибана» у власти в Афганистане, действуют из соображений безопасности: «Россия помнит о своих проблемах с чеченскими мусульманами-сепаратистами, а Китай – с мусульманами у себя в стране, они не хотят, чтобы «Талибан» заразил их своим влиянием. Если они смогут сдерживать «Талибан» от продолжения гражданской войны, то и хорошо».

Майкл Вайс: Вопрос о том, предлагала ли Россия «Талибану» деньги за головы американских солдат, по-прежнему стоит

Насколько сложно будет Вашингтону и Москве найти общий язык в их политике относительно событий в Афганистане? Майкл Вайс, (Michael Weiss), редактор издания «Daily Beast» и автор книги «ИГИЛ: внутри террористической армии», говорит в интервью Русской службе «Голоса Америки», что это будет действительно непросто: по его словам, уверенность разведки США в том, что Москва договаривалась с талибами об убийствах американских военных, никуда не делась.

«Я уже многие месяцы пытаюсь прояснить для себя эту историю, – рассказывает журналист, – и мои источники в американской разведке говорят о том, что эта информация считается достоверной на самом высоком уровне в ЦРУ, если не в АНБ. Она не основана на допросах талибов, попавших в плен, но на общем сборе данных, а также, возможно, на информации, полученной от информаторов в российской разведке – возможно, в ГРУ, и уж точно в других спецслужбах».

«Если это когда-либо будет точно установлено, или утвердится в общественном сознании, то это будет осознаваться как нечто очень подлое – что Россия платила боевикам-исламистам, чтобы те убивали американских и британских солдат, которые 20 лет находились в Афганистане. Это, конечно, выглядит очень неприглядно, и это нечто, чего не было с момента окончания холодной войны. Все заметили, что эту историю не стали замалчивать, и она даже получила отражение в высказываниях президента Джо Байдена, хотя санкций за это не последовало» – говорит Майкл Вайс.

По словам редактора «Daily Beast», Россия в принципе готова к военно-разведывательной деятельности в Афганистане, и есть основания полагать, что связи Москвы с талибами были серьезными:

«США уходят из Афганистана, и я предполагаю, что Россия может туда вмешаться – конечно, не в масштабах конца 70-х, но у них есть шпионы как в самом Афганистане, так и в пограничных с ним странах, и я уверен, что они следят за ситуацией. Кроме того, в Пентагоне годами обвиняли Россию в том, что она вооружает «Талибан» или, как минимум, оказывает ему логистическую поддержку. Эта поддержка имела целью как-то остановить поток опиума и героина, идущий через Среднюю Азию в Россию, ну, и заодно чтобы бороться с «Исламским государством», с которым «Талибан» враждовал».

«Москва вообще известна тем, что она сначала создает какую-либо проблему, а потом берется за ее решение вместе со своими «союзниками и партнерами» – добавляет Майкл Вайс.

Андрей Кортунов: «Талибан» может смотреть сквозь пальцы на террористические ячейки

Что же говорят о новой афганской ситуации в самой Москве? Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» отмечает, что талибы с самого начала не делали секретов из поставленных ими целей, однако темпы их наступления действительно всех поразили.

«Была проявлена откровенная слабость, а порою и полное отсутствие сопротивления со стороны вооруженных сил, подконтрольных Кабулу» – говорит Андрей Кортунов, при этом замечая, что пока нет оснований опасаться попыток талибов дестабилизировать обстановку в Центрально-Азиатском регионе.

Эксперт напомнил, что талибы во время визитов в Москву и Пекин обещали не допустить при их власти подготовки на территории страны какими-то силами подрывных операций против соседних государств. Однако сомнения, по его словам, остаются:

«Смогут ли, и захотят ли талибы не допустить укрепления в стране позиций международных террористических групп – «Аль-Каиды» и ИГ? Да, они находятся в конкурентных отношениях, и между ними всегда было острое соперничество, иногда принимавшее форму боевых столкновений. Однако, по крайней мере, теоретически нетрудно вообразить ситуацию, когда талибы, управляя Афганистаном, будут сквозь пальцы смотреть, как на территории страны распространяются ячейки этих самых террористических организаций, которые в отличие от талибов будут планировать военные операции в регионе».

Андрей Кортунов говорит о противоречиях в экспертном сообществе по поводу нынешнего состояния «Талибана»:

«Есть те, кто считает, что новое поколение лидеров Талибана – прагматики, едва ли не технократы… Действительно, если посмотреть на алгоритм их действий в ходе наступления, то явной средневековой жестокости, показательных казней, массовых репрессий против гражданского населения и притеснения различных этнических групп не было. Это дает оптимистам основание полагать, что это «другой» Талибан, с которым можно будет договориться, вести сотрудничество, в том числе в сфере безопасности. Другие считают, что талибам верить нельзя, что это все тактические уловки, хитрости с их стороны, вот они сейчас, мол, укрепятся во власти, и мы наглядно увидим все прелести средневековой теократии, что сулит большие проблемы для окружающих Афганистан стран».

По словам директора РСМД, эти проблемы затронут, как считают пессимисты, буквально всех: «Для Запада – это преследование коллаборационистов, подавление гражданского общества, обнуление гендерного прогресса и так далее. Для Ирана – угнетение шиитов. Для Пакистана – заигрывание с пуштунскими радикалами в самом Пакистане. Для Центральной Азии – вытеснение таджикского и узбекского меньшинств на обочину политической жизни. А для России и Китая – возможность активизации ячеек «Аль-Каиды» и ИГИЛ».

Юрий Федоров: Возможность активизации исламистов должна волновать Москву

Военный и политический обозреватель Юрий Федоров считает, что успехи талибов стали возможными в результате морального разложения правительственных войск, которые без поддержки сил международной коалиции во главе с США оказались ни на что не годными:

«Боеспособную часть афганской армии составляли несколько бригад спецназа – в общей сложности где-то 30 тысяч бойцов. И самое главное: военнослужащие, как рядовые, так и офицеры, просто не понимали, за что им воевать. Тем более, что талибы пообещали их не преследовать, были сообщения, что они даже предлагали проправительственным военнослужащим деньги, чтобы те смогли добраться до своих домов».

Фактор наркотрафика может оказать, как это ни парадоксально, сдерживающее влияние на дальнейшее развитие событий, считает Юрий Федоров:

«Ни для кого не секрет, что из Афганистана в Таджикистан проходит наркотрафик по «Северному маршруту». Есть информация, что российские власти через спецслужбы активно налаживали в последнее время контакты с таджикскими наркобаронами, которые связаны с талибами... Они в принципе не заинтересованы в дестабилизации обстановки. Им явно ни к чему присутствие вблизи границ с Афганистаном дополнительных войск – будь они российские или какие-либо другие».

По словам военного эксперта, возможность активизации радикальных исламистов в регионе должна в принципе сильно волновать Москву: «О надежности афгано-таджикской границы говорить не приходится. Через нее запросто могут просочиться вооруженные группы сторонников «Аль-Каиды» и ИГ, которых, в своё время немало влилось в «Талибан», в результате чего движение из чисто пуштунского стало многонациональным. Если радикалам удастся дестабилизировать обстановку в Таджикистане, разбудив «спящие ячейки» своих собратьев, это может привести к непредсказуемым последствиям в региональном масштабе».

В странах Центральной Азии, особенно в зоне перенаселенной Ферганской долины, почва для распространения исламизма подготовлена, уверен Юрий Федоров. «В немалой степени это произошло из-за обнищания основной массы населения и коррупции местных властей. В случае массовых выступлений там со стороны Москвы потребуются большие усилия, включая переброску значительных воинских контингентов, в том числе с европейского (читай: украинского) направления».

«Эти вызовы стали еще актуальнее после падения Кабула», – подытожил Юрий Федоров.

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