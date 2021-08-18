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«Пропали футболисты? Ну и х…н с ними»: как ГУБОПиК проводит операцию «Шлюз» по отправке нелегалов в ЕС

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  • 18.08.2021, 10:52
  • 9,700
«Пропали футболисты? Ну и х…н с ними»: как ГУБОПиК проводит операцию «Шлюз» по отправке нелегалов в ЕС
иллюстрационное фото

В Сети появился новый слив переговоров силовиков.

Вышло новое расследование от инициативы BYPOL, рассказывающее об искусственно организованном белорусскими спецслужбами миграционном кризисе на границе с ЕС.

Представители инициативы заявили, что получили запись телефонного разговора, на которой человек с голосом, похожим на голос замначальника ГУБОПиК Михаила Бедункевича, обсуждает с одним из начальников криминальной милиции пропажу в Логойске африканских футболистов. Двое легионеров, приезжавших в Беларусь «обучаться футболу», по мнению представителя милиции «свинтили в неизвестном направлении» с целью нелегально попасть в ЕС.

Кроме того, новое расследование проливает свет на загадочную смерть мигранта из Ирака, а также рассказывает об искусственно организованном белорусскими спецслужбами миграционном кризисе, получившем кодовое название «ОПЕРАЦИЯ «ШЛЮЗ».

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