Самые дорогие авто в возрасте 10-15 лет, продающиеся в Беларуси 18.08.2021, 10:58

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Пробегу некоторых моделей не верят даже продавцы.

При осмотрах машин в разных ценовых сегментах мы то и дело находили недочеты. А что если не ограничивать виртуальный бюджет, а посмотреть самые дорогие варианты определенных моделей, которые есть в продаже? Задается вопросом журналист abw.by Андрей Ахрем. Ведь в теории они должны быть и самыми лучшими. Но совпадет ли теория с практикой?

Peugeot 308 T7: пробег, которому не верят даже продавцы

Самый дорогой в Минске Peugeot 308 T7 продается в одном из автосалонов на авторынке "Малиновка". За хэтчбек 2010 года с 1,6-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач просят 6550$. При этом минимальные цены на 308 Т7 составляют 3000-3500, а средние находятся в районе 5000 у.е.

На автомобиле установлено ГБО, а заявленный пробег составляет 110.000 км. Даже продавцы признаются, что не верят в эти цифры.

Впрочем, визуально выглядит Peugeot отлично, хотя и имеет окрасы как минимум двух элементов: задней двери и крыла. Но повторимся очередной раз: найти машину старше десяти лет в полностью заводской краске крайне сложно. Намеков на коррозию на кузове нет, но на "французе" их быть и не должно.

Салон находится в хорошем состоянии: чисто, аккуратно, ничего не затерто и не сломано. Приятный бонус – панорамная крыша.

При беглом осмотре никаких нареканий на этот автомобиль нет, появляется надежда, что следующие будут такими же.

Skoda Octavia II: изоляция от чего именно?

Еще один дорогой вариант с авторынка – дорестайлинговая Skoda Octavia II, выпущенная в 2007 году, за 6800$. Самый дешевый представитель этой модели продается за 4500, средние цены – 5500-6000 у.е.

Осматриваемый экземпляр с 1,9-литровым дизельным двигателем и механической коробкой передач – хорошая связка. Заявленный пробег – около 190.000 км. Когда регулярно видишь 170.000-180.000 на 3-4-летних авто из Европы, в такие сказки верится с трудом.

Кузов полностью перекрашен, следов ржавчины не наблюдается. В машине светлые кожаные кресла в неплохом состоянии, но полиуретановый руль несколько потрепан жизнью. Да и в целом впечатление, что салон немного "устал".

В автомобиле сделана дополнительная шумоизоляция – это слышно при простукивании дверей и крыши. И все бы хорошо, но маты виброизола под запасным колесом всегда вызывают вопросы. Впрочем, вряд ли бы кто-то при необходимости спрятать следы кузовного ремонта в багажнике стал бы делать "шумку" дверей и крыши. Но остается открытым вопрос: куда из этой машины делся оригинальный пол багажника? Присутствует только пластиковый коврик-ковш.

Opel Astra H: коррозию не скрыть даже пылью

Далее отправляемся в один из автохаусов, где продается рестайлинговый Opel Astra H 2013 года за 7799$. Цены на эту модель стартуют примерно с 3000 у.е., в среднем за такие машины просят примерно 5500. Это самый молодой автомобиль в сегодняшней подборке, заявлен пробег 178.500 км.

Под капотом бензиновый двигатель объемом 1,6 л, коробка передач механическая – вполне надежное сочетание. Но беспокоить менеджеров, заглядывать под капот и заводить машину мы не стали, только осмотрели внешне. Причина – автомобиль хоть и стоит в крытом паркинге, но покрыт двухнедельным слоем пыли, который серьезно затрудняет визуальную оценку ЛКП. Для нормального осмотра нужно мыть кузов.

Зато очаги коррозии видно и под пылью. Ржавчина присутствует на кромках капота, внутренней части переднего левого крыла – она просматривается через щель между ним и дверью, также "жучки" можно увидеть и на других элементах кузова. Да, Opel, но ожидаешь лучшего внешнего вида.

В целом ЛКП покрыто множественными мелкими царапинами – нужна полировка. А на задней правой двери матовое пятно, будто мелкой наждачкой убрали царапину и не отполировали.

Зато салон, насколько можно судить через стекло, в хорошем состоянии.

Ford Focus II: окрасы и подкрасы

Отправляемся смотреть предложение от хозяина. Это Ford Focus II, выпущенный в 2011 году, с 1,6-литровым бензиновым двигателем и механической трансмиссией. За машину с заявленным пробегом 165.000 км продавец хочет получить 7000$, торг отсутствует. При этом цены на рестайлинговые Focus II начинаются с 4000 у.е., а большинство машин предлагается за 5000-6000$.

Проблема при осмотре та же, что и с "Астрой": машина грязная. Благо на улице больше света. Сразу бросается в глаза окрас заднего левого крыла, на нем же есть локальный подкрас, отличающийся оттенком. Впрочем, красилось все это явно давно, так как ЛКП сильно зацарапано при мойках – нужна полировка. Маленькое стекло-треугольник слева отличается годом выпуска от остальных стекол.

Этот Focus не обошла "болезнь" всех его собратьев – на углах дверей появляется ржавчина, вздутия можно увидеть и на арках. Не сурово, но принимать меры нужно. Изнутри кромки дверей целые, обработаны антикором. Есть слой антикоррозионного состава и под капотом: им покрыты стаканы и полки крыльев. Для Focus II это правильное решение. Но в целом все равно кузов выглядит лучше, чем у предыдущего "Опеля".

Еще один нюанс обнаружен на крыше – наклейка круглой формы. По словам продавца, осталась от предыдущего владельца, якобы была наклеена для защиты от повреждений велокреплением. Но версия про CB-антенну на магните просится сама собой. Зато салон сохранился хорошо и в целом выглядит неплохо.

Kia Ceed: ржавчину остановили, но не до конца

Закончим дорестайлинговым Kia Ceed первого поколения 2008 года выпуска. Самая дешевая машина в Минске продается за 3800$, самая дорогая, которую мы смотрим, – за 6990. В среднем за эту модель просят 5500-6000$. В автомобиле двухлитровый двигатель и 4-ступенчатая АКПП. Продавец акцентирует внимание на том, что мотор объемом 2 литра редкость на Ceed, и это действительно так. В продаже в основном представлены версии с двигателями 1.6 и 1.4.

Заявленный пробег машины – 140.000 км, нынешним владельцем эксплуатируется с 2014 года, покупалась подержанной в России. Все стекла оригинальные, но лобовое 2012 г.в. – не исключено, что менялось у дилера по страховке. Как минимум задняя правая дверь красилась – это заметно, хотя и эта машина была немного грязной.

На крышке багажника около "сабли" есть ржавчина – собственник этого не скрывает и в объявлении. Небольшой очаг коррозии обнаружился на левом пороге, но ничего критичного.

Куда "интереснее" выглядят изнутри рамки стекол задних дверей, особенно слева. Они прямо-таки прилично ржавые. То есть видно, что с этой напастью боролись, даже с большего смогли остановить, но смотрится так себе. При этом нижние кромки дверей абсолютно целые.

В остальном, если не придираться к потертостям, сколам и мелким вмятинам, вопросов к кузову при беглом осмотре нет. Салон для 13-летней машины выглядит хорошо. Навести порядок, минимально почистить – и будет почти как новый.

Bердикт

Естественно, для более детальной оценки технического состояния автомобилей требуются компьютерная диагностика и осмотр на подъемнике. Возможно, эти машины действительно лучшие по техчасти, но в плане кузовов и сохранности ЛКП почти все они далеки от идеала. Лишь один из пяти автомобилей не вызвал вопросов. Впрочем, не забываем, что этим машинам 10 и более лет.

Стоят ли они своих денег – решать вам. Равно как и верить или нет в заявленные пробеги.

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