Как небольшой литовский город стал одной из мировых столиц стрит-арта 18.08.2021, 12:01

Жизнь города изменилась восемь лет назад.

Мариямполе — небольшой городок на юго-западе Литвы с населением всего 35 тысяч человек. Восемь лет назад его жизнь изменилась: литовско-американский художник Рэй Барткус организовал здесь международный фестиваль стрит-арта MaLonNy. Так Мариямполе стал центром притяжения любителей уличного искусства из разных уголков планеты, пишет euro-pulse.ru.

Современный Мариямполе, неформальная столица литовского региона Сувалкия, находится в паре часов езды к западу от Вильнюса. Экономика городка, где сейчас живет всего 35 тысяч человек, держится на предприятиях легкой и пищевой промышленности, а также одном из крупнейших центров продажи легковых машин с пробегом. Мариямполе сохранил свой исторический облик и старинный уют: здесь немало архитектурных достопримечательностей — соборов, церквей, бывших городских учреждений. А восемь лет назад здесь появилась настоящая арт-галерея под открытым небом.

«Стая голубей» — Уилл Тизер, Великобритания, 2018. «Стая» создает эффект присутствия, будто зритель стоит посреди стаи голубей — символа мира.

«Делай то, чего не можешь» — Игнас Виеверсис, Литва, 2018. Стрит-арт представляет собой изображение известной игры «Змеи и лестницы». В рисунок добавлены различные детали, предлагающие нарушить правила игры. Маленький человечек, играющий по правилам, проигрывает, в то время как скелет, нарушая правила игры, поднимается вверх. Изображение расположено на стене школы, символизируя бунтующую молодежь.

«Зонтик-пицца» — The Bubble Process (Шон Хиггинс и Николас Резабек), США, 2014. Художники изобразили свой родной штат Огайо и местного морского монстра Бесси, который живет в озере Эри.

Международный фестиваль стрит-арта MaLonNy придумал художник Рэй Барткус. Его настоящее имя — Римвидас, он вырос в Вильнюсе, но в 1988 году переехал в Америку, где стал сотрудничать c лучшими мировыми изданиями, включая New York Times, Wall Street Journal, Time и Newsweek. При этом признания Барткус добился не только в эмиграции: в родной Литве он известен в том числе как создатель дизайна купюры в 50 литов, которая была в ходу до вступления страны в еврозону в 2015 году.

Рэй Барткус рассказал, что идея фестиваля стрит-арта родилась десять лет назад на Ямайке, где он праздновал свой день рождения вместе с друзьями со всего мира — художниками, музыкантами, дизайнерами. Среди них был Альгирдас Кумжа, литовский дипломат и политик, один из тех, кто подписывал акт о восстановлении независимости Литвы в 1990 году. Ему понравилась эта идея.

— Он был настолько впечатлен творческой энергией нашего небольшого собрания, что пригласил нас всех приехать в Мариямполе, — говорит Барткус.

Так Мариямполе привлек художников мирового уровня, а сам оказался в одном ряду с мировыми культурными центрами, Лондоном и Нью-Йорком. Названия трех городов зашифровали и в названии фестиваля: Ma-Lon-Ny. Рэй Барткус объясняет, что ему очень импонирует идея децентрализации культуры.

— Я уехал в Нью-Йорк в 1988 году, но когда я приезжал в Литву в 1990-х годах, замечал огромное культурное неравенство, существовавшее между Вильнюсом и остальной частью страны. Есть централизованные страны, где все полномочия — культурные, социальные, финансовые, политические — сосредоточены в одном доминирующем городе, а есть страны, где полномочия распределяются между регионами более равномерно. И эта децентрализация культуры, экономики и политики мне нравится гораздо больше. Я не понимаю, почему все интересные спектакли, выставки, концерты и рестораны должны быть сосредоточены в Вильнюсе. Я считаю, что жители Мариямполе имеют право получить такую же дозу разнообразного культурного опыта, как и жители крупных городов.

«Остановка» — Рэй Барткус, Литва/США, 2017. В разных частях этого граффити изображены известные музыканты Боб Дилан и Леонард Коэн, чьи семейные корни уходят в регион Сувалкия.

«Живи сейчас, умри потом» — Вандана Джайн, США, 2015. Эта картина будто бы составлена из разных логотипов, в том числе рук, держащих каплю воды — символ жизни. Автор предлагает зрителю остановиться и задуматься о жизни.

«Рассказчик» — Джуди Тувалетстива, США, 2020. Автор вдохновлялась детской книжкой о маленьком лягушонке. По сюжету, когда мечта лягушонка сбывается, рассказчик делится на множество рассказчиков, как семена в подсолнухе. Цветок символизирует индивидуальность каждого из нас, а семена в цветке — наши мечты, которые исчезают, когда становятся реальностью.

Сейчас в Мариямполе 27 объектов уличного искусства. Самая известная работа — «Плавающий мир» Рэя Барткуса на сооружениях старой мариямпольской плотины. «Плавающий мир» был размещен на обложке National Geographic.

«Могу с уверенностью заявить, что этот образ — самый узнаваемый образ Мариямполе в глазах всего мира», — говорит Барткус.

«Плавающий мир» — Рэй Барткус, Литва/США, 2015. По задумке художника, рисунок перевернут, и увидеть его элементы можно в отражении в реке. В зависимости от погоды, отражение может быть четким или расплывчатым.

Стрит-арт дополняет городское пространство Мариямполе и наполняет его смыслом: например, «Змеи и лестницы» появились на здании общеобразовательной школы, а «Таблетки» — на стене больницы.

«Таблетки» — Эли Элизее, США, 2019. Это работа о зависимости человечества от лекарств и одновременно об уязвимости человека от внешнего мира. Граффити изображено на стене больницы Мариямполе.

Места для уличного искусства определяет муниципалитет Мариямполе вместе с жителями города. Уже из предложенных вариантов художники сами выбирают те места, которые лучше всего подходят к их задумке, объясняет Барткус.

Среди авторов мариямпольского стрит-арта есть художники с мировым именем, например, Майк Истабрук, автор работы iCave на здании торгового павильона.

iCave — Майк Истабрук, США, 2015. Это серия из трех изображений, название которой можно условно перевести на русский язык как «цифровая пещера». Автор изобразил людей, которые видят мир с помощью камер, прикрепленных к их головам, а реальность воспринимают через экраны своих гаджетов.

Многие участники — графики, иллюстраторы, скульпторы, керамисты — по словам Рэя Барткуса, никогда прежде не расписывали целую стену и впервые работают со столь крупными формами.

— Задумывая MaLonNy, я считал важным привнести разнообразный международный культурный контент, который процветает в больших городах, и посмотреть, как он будет принят в очень гомогенной культуре. Кроме того, мы стремились создать платформу для сотрудничества между творческими людьми, между нью-йоркскими, лондонскими и местными художниками, чтобы разрушить барьеры между разными жанрами, стилями и мировоззрением. Собирая вместе интересных творческих людей на небольшом пространстве, можно ожидать блестящих результатов, которые понравятся каждому.

MaLonNy оказался очень успешным: каждый год он становится крупным культурным событием и привлекает множество участников, волонтеров и зрителей из Мариямполе, Литвы и других стран. Важным показателем успеха Барткус считает и тот факт, что за восемь лет ни одна работа художников не была испорчена:

— Все сохранилось в отличном состоянии, не было ни одного акта вандализма.

В 2021 году MaLonNy пройдет уже в восьмой раз. Рэй Барткус останавливаться не собирается: по его словам, есть много творческих людей, которые с энтузиазмом воспринимают идею поездки в Мариямполе — «достаточно длинный список, чтобы хватило еще на много лет».

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