«У них нет с исламом ничего общего»: рассказ афганца, сбежавшего за день до прихода талибов 1 18.08.2021, 12:51

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Фото: EPA

Что означает власть «Талибана» для жителей страны.

За ситуацией в Афганистане мир напряженно следит уже несколько дней. С тех пор как крупные города оказались захвачены талибами, стало ясно: их приход к власти неизбежен. Многие медиа сразу же начали публиковать прогнозы экспертов, как эта ситуация повлияет на мир.

А zerkalo.io решило поинтересоваться у местного жителя, что изменится конкретно в его жизни и в самом Афганистане. Журналисты поговорили с афганцем, который согласился рассказать нам о том, как жил он и его семья, было ли безопасно при американских войсках и что такое «Талибан» для жителей страны.

«Было безопаснее, потому что немецкие солдаты находились рядом»

Север Афганистана. Снимок носит иллюстративный характер

Нашего собеседника зовут Мансур, ему 27 лет. Молодому человеку повезло, что у него была открыта турецкая виза и ему удалось уехать из страны за день до краха правительства. Несмотря на это и то, что мы пишем на русском языке, афганец попросил не указывать его фамилию, потому что переживает за свою семью. На родине у него остались брат с женой, их двое детей и другие близкие. Когда Мансур об этом говорит, он постоянно добавляет «к сожалению».

Семья молодого человека живет (вернее, до 14 августа жила) вместе. Даже когда брат Мансура женился, он все равно продолжать жить с другими членами семьи — только теперь со своей женой. По местным традициям важно построить дом на земле своего отца.

— Но раньше, до 2002 года, моя семья жила в Иране как политические беженцы, потому что в Афганистане была гражданская война. Потом мы вернулись. Наш дом был в провинции Фарьяб, это на севере страны, — поясняет Мансур.

В силу возраста и жизни в Иране молодой человек не помнит, что происходило в Афганистане, пока талибы были у власти в 1990-е. В первый класс Мансур пошел уже на родине, когда ситуация стала спокойнее. Он учился в одной из афгано-турецких международных школ. С недавних пор обучение там производится за деньги, но в начале 2000-х все было бесплатно.

Так выглядят классы школы, в которой учился Мансур, в 2021 году. Девочки и мальчики учатся раздельно. Фото: afganturkmaarif.org

— До 2009 года, когда прошли вторые президентские выборы, жить в Афганистане было достаточно неплохо. Потом ситуация ухудшилась. Выйти погулять или съездить из одной провинции в другую стало реально опасно. На тех выборах север страны (узбеки, таджики, туркмены) в основном проголосовал за Абдуллу Абдуллу, а Хамид Карзай победил благодаря поддержке США и пошел на второй срок, — говорит Мансур. — Тогда же его политика изменилась и он стал «перебрасывать» пуштунов с юга на север. Потому что там концентрировались деньги. А братья Карзая, считается, связаны с ростом наркотрафика в стране. Уже тогда США стали меньше поддерживать тогдашнего президента, в ответ он не подписал с ними соглашение о безопасности. Это стало ключевым моментом.

Качество жизни стало портиться и в районе, где жила семья Мансура. Тогда они переехали в провинцию Балх, недалеко от Мазари-Шарифа. Это тоже на севере, в трех часах езды от прошлого места жительства. Там было безопаснее, потому что, как объясняет собеседник, немецкие солдаты находились рядом.

Город Мазари-Шариф

После школы Мансур пошел в местный университет на специальность, связанную с юриспруденцией, и получил диплом бакалавра. Под конец обучения решил параллельно получить второй диплом в частном вузе. Там он изучал социологию.

— Потом я немного работал в университете на кафедре, пока в 2017 г. не появилась возможность учиться за границей. Я выбрал Польшу, потому что мой друг уже там учился и подбивал меня тоже приехать, рассказывая много хорошего о стране. Я подался в Лодзинский университет. Там получил магистерское образование по специальности «бизнес-менеджемент». Но я до сих пор студент этого вуза. Сейчас я должен оканчивать вторую магистратуру по специальности «международная безопасность» в одном из польских университетов. Но вряд ли правительство Польши выдаст мне следующую визу из-за ситуации в Афганистане, — думает Мансур. — Даже если я студент.

«Люди боятся «Талибана», поэтому притворяются, что поддерживают его»

Зачем молодому человеку столько «корочек»? Он говорит, что хочет понимать как можно больше об устройстве мира со всех сторон — с социальной, экономической и других.

— Я мечтал вернуться в домой, в Афганистан, с этими знаниями, потому что хотел служить родине, своей нации, своим людям. К сожалению, то, что произошло сейчас, разрушило все: мою жизнь, мои планы, мое будущее. Я просто не могу представить, что сейчас мне надо начать с нуля, в какую бы страну ни приехал. Мой план на ближайшее время — заниматься своим ментальным и физическим здоровьем, найти хоть какую-то работу. Но я вырос в Афганистане, я знаю местных людей, я инвестировал всю свою жизнь в это место. Сегодня я чувствую, что потерял надежду. «Талибан» пришел в наш дом, разграбил его, наши машины, забрал все.

И это в прямом смысле. По словам Мансура, талибы устроили военную базу прямо в доме, где жила его семья:

— Я попросил своих соседей прислать мне видео нашего дома, если у них получится тайно снять его. Когда они прислали, я увидел в нем людей с оружием, которые постоянно ходили туда-сюда.

Мансур считает, что кроме самих афганцев ответственными за произошедшее можно считать президента Ашрафа Гани, который уже сложил полномочия, его советника по национальной безопасности Хамдуллу Мохиба и главу администрации президента Фазеля Махмуда Фазли. Этих троих деятелей в Афганистане местные называли «треугольником власти».

Уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани

— Для меня все выглядит так, как будто они сами хотели отдать власть «Талибану», — делится Мансур. — И Гани, и Мохиб, и Фазли — пуштуны (движение «Талибан» зародилось как раз среди этого народа. — Прим. ред.). То есть США допустили к правлению страной пуштунов, но не таджиков или узбеков. Такое правительство никого, кроме «своих», видеть в управлении не хотело. Последние 40 лет в стране происходит то, что называют гражданской войной, но это скорее этнический конфликт. Даже если никто не говорит об этом прямо.

Молодому человеку кажется, что президент не поддерживал другие народы в борьбе против «Талибана», хотя при этом поддерживал «своих» — пуштунов.

— Поэтому я считаю, что страна оказалась в такой ситуации из-за неграмотного управления конкретными людьми, — говорит Мансур. — Роль американцев, честно говоря, вижу как спорную. Начиная от того, что, я считаю, мы не избирали Ашрафа Гани президентом, заканчивая тем, что «их» правительство забыло построить работающие в стране институты.

Хотя Мансур думает, что если бы США вывели свои войска, например, 10 лет назад, то захвата власти «Талибаном» не случилось бы.

Снимок носит иллюстративный характер

— В то время движение было не таким влиятельным и сильным. Талибов можно было найти только в деревнях, где их было по 10−20 человек. Сейчас же это тысячи человек в тех же деревнях. Скачок случился, на мой взгляд, из-за коррупции в правительстве Гани. Простым афганцам иногда было проще решить вопрос через талибов, а не через государственные институты. Допустим, если у тебя был спор, который надо решить в суде, через построенную систему сделать это было очень сложно. Зато можно было пойти к талибам, и они разбирались. Так движение набирало последователей. Также есть необразованные люди, которым проще присоединиться к «Талибану» и кормить семью таким образом, чем пытаться найти работу. Не стоит забывать и о Пакистане, который поддерживает «Талибан» — это общеизвестный факт, который подтвердит любой политик, вовлеченный в проблемы Средней и Южной Азии. Конечно, это лишь три из сотен других причин, почему люди присоединялись к «Талибану». Сегодня у талибов есть оружие, а значит и власть, — констатирует собеседник. — Люди их боятся, поэтому часто притворяются, что поддерживают «Талибан».

Со слов молодого человека, правительство было настолько неудачным, что люди считали: «Талибан» и то лучше. При этом, уверен Мансур, никто бы не хотел на самом деле жить в стране под талибами.

— Сейчас все, у кого есть хотя бы минимальный шанс уехать, делают это. Люди тысячами идут в Иран даже пешком, нелегально пересекая границу.

«Нельзя верить талибам и в то, что у них есть хотя бы капелька милосердия. У них ничего нет»

Снимок носит иллюстративный характер

Наш собеседник говорит, что талибы в большинстве своем необразованные. И сейчас их приход во власть ставит под сомнение качество преподавания в новом учебном году. Непонятно, к чему такие перемены приведут Афганистан.

— Школы в стране бесплатные, они доступны всем. Степень бакалавра тоже можно получить бесплатно, если поступаешь на «бюджет» по результатам экзаменов. С другой стороны, в школах для девочек вообще все учителя — женщины. Сегодня вам будет трудно найти в Афганистане женщину, которая согласится просто даже зайти в школу. Они не доверяют «Талибану». Еще пример: один преподаватель из моего университета написал в Facebook, что не нужно поддерживать «Талибан». Теперь он ради своей безопасности сбежал из страны. Похожие ситуации со многими представителями интеллигенции, — описывает молодой человек. — Если у тебя нет лекторов, как ты будешь учить? А раньше возможность получить образование была бы у всех.

На вопрос, верит ли Мансур, что талибы выполнят обещание и все-таки дадут женщинам работать, он смеется — впервые за весь разговор с нами. А потом коротко отвечает: «Нет».

— В больших городах ситуация сейчас немного лучше, но, думаю, она тоже изменится. В моей родной деревне, где жила наша семья, талибы анонсировали в мечетях: каждая семья, где есть хотя бы две девочки старше 15 лет, должна выдать одну из них замуж за талиба. Конечно, узбекские или таджикские семьи против этого. Это против их культуры, убеждений, веры. Отказаться они не могут, иначе убьют всю их семью. О каких правах женщин можно говорить? — приводит пример афганец. — Подобные вещи могут положить начало рождения второго ИГИЛ. Нормальное государство на этом не построишь.

Снимок носит иллюстративный характер

Кроме того, доступный интернет есть только в крупных городах Афганистана. Самая «жесть» с участием талибов, по рассказам Мансура, происходит в той части страны, где со связью хуже.

— Я считаю, что «Талибан» не имеет с исламом ничего общего. У них нет никакой веры, есть только оружие. Они — роботы, которые убивают. Их идея заключается в том, что нужно уничтожать всех и все, кто и что против них, — объясняет Мансур. — Я это четко осознал, когда потерял своего двоюродного брата несколько лет назад. Он не связан с правительством, не был солдатом, да у него даже работы не было. Его убили, потому что он просто был членом нашей семьи, которая всегда была против «Талибана». На тот момент у него осталась 6-месячная дочь. Вообще, мы в принципе потеряли 12 разных членов семьи в разные годы. После этого нельзя верить талибам и в то, что у них есть хотя бы капелька милосердия. Нет, у них ничего нет.

О будущем Мансур говорить не хочет. Молодой человек не думает, что хоть что-либо поможет его родине в сложившейся ситуации:

— Только Бог может совершить чудо. Армия разрушена, правительство разрушено. Американское присутствие уже ничего не изменит, оно же и привело нас к этой опосредованной войне. Ничего хорошего в ближайшие год-два точно не будет. А после родится по-настоящему мощное террористическое движение, которое устроит новое «9/11». Может быть, тогда мир уже договорится как-то изменить что-то в Афганистане. Надеюсь, будущая попытка будет более удачной.

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