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В сентябре полетят чартеры из Беларуси в Иорданию

  • 18.08.2021, 12:53
  • 2,040
В сентябре полетят чартеры из Беларуси в Иорданию

Рейсы будут выполняться из Минска в курортный город Акаба на побережье Красного моря.

С 3 сентября Belavia начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию, сообщает zerkalo.io.

Рейсы будут выполняться из Минска в курортный город Акаба на побережье Красного моря. Ранее белорусские туроператоры сообщала, что чартерная программа будет действовать с 3 сентября до 15 ноября. За это время планируется осуществить 9 рейсов туда и обратно. Продолжительность отдыха — 9 ночей.

Напомним, ранее белорусский авиаперевозчик открыл рейсы в грузинский город Кутаиси, возобновил авиасообщение с российскими Сочи и Краснодаром.

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