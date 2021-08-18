В сентябре полетят чартеры из Беларуси в Иорданию
- 18.08.2021, 12:53
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Рейсы будут выполняться из Минска в курортный город Акаба на побережье Красного моря.
С 3 сентября Belavia начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию, сообщает zerkalo.io.
Рейсы будут выполняться из Минска в курортный город Акаба на побережье Красного моря. Ранее белорусские туроператоры сообщала, что чартерная программа будет действовать с 3 сентября до 15 ноября. За это время планируется осуществить 9 рейсов туда и обратно. Продолжительность отдыха — 9 ночей.
Напомним, ранее белорусский авиаперевозчик открыл рейсы в грузинский город Кутаиси, возобновил авиасообщение с российскими Сочи и Краснодаром.