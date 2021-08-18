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Стало известно, где на самом деле находится президент Афганистана

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  • 18.08.2021, 13:38
  • 3,476
Стало известно, где на самом деле находится президент Афганистана
Ашраф Гани

Ранее сообщалось, что Ашраф Гани улетел в Оман.

Бежавший из Афганистана президент страны Ашраф Гани находится в Абу-Даби - столице ОАЭ. Об этом сообщает телеканал Kabul News.

Ранее телеканал сообщал, что Гани улетел в Оман.

После захвата страны "Талибаном" Афганистан покинули также ряд других высокопоставленных чиновников.

В частности, о побеге рассказал глава центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади.

Напомним, 15 августа талибы захватили столицу Афганистана Кабул. Чтобы избежать кровопролития, правительство передало им власть. Гани покинул страну.

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