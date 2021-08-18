Стало известно, где на самом деле находится президент Афганистана

Стало известно, где на самом деле находится президент Афганистана2
- 18.08.2021, 13:38
- 3,476
Ранее сообщалось, что Ашраф Гани улетел в Оман.
Бежавший из Афганистана президент страны Ашраф Гани находится в Абу-Даби - столице ОАЭ. Об этом сообщает телеканал Kabul News.
Ранее телеканал сообщал, что Гани улетел в Оман.
После захвата страны "Талибаном" Афганистан покинули также ряд других высокопоставленных чиновников.
В частности, о побеге рассказал глава центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади.
Напомним, 15 августа талибы захватили столицу Афганистана Кабул. Чтобы избежать кровопролития, правительство передало им власть. Гани покинул страну.