Видеохит: Кенгуру явился в паб ради вкусной закуски

Видеохит: Кенгуру явился в паб ради вкусной закуски1
- 18.08.2021, 15:10
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Животное стало звездой Сети.
Видеоролик, снятый посетителями одного из пабов в Перте (Австралия), удивил зрителей. Показанное нам зрелище многие назвали «типично австралийским», пишет 120.su.
Действительно — только жители этой страны могут не только угоститься напитками, но и полюбоваться на кенгуру.
Животное преспокойно вошло в паб, и зрители теперь в шутку гадают — хотел ли кенгуру выпить или же он пришёл наниматься на работу?
Свет на эту тайну пролили хозяева паба, которые видят такого симпатичного визитёра уже не в первый раз. Кенгуру прекрасно знает, что в заведении ему предложат закуску. Вот и на сей раз он, утолив голод, удалился по своим делам.