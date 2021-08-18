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Видеохит: Кенгуру явился в паб ради вкусной закуски

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  • 18.08.2021, 15:10
  • 3,186
Видеохит: Кенгуру явился в паб ради вкусной закуски

Животное стало звездой Сети.

Видеоролик, снятый посетителями одного из пабов в Перте (Австралия), удивил зрителей. Показанное нам зрелище многие назвали «типично австралийским», пишет 120.su.

Действительно — только жители этой страны могут не только угоститься напитками, но и полюбоваться на кенгуру.

Животное преспокойно вошло в паб, и зрители теперь в шутку гадают — хотел ли кенгуру выпить или же он пришёл наниматься на работу?

Свет на эту тайну пролили хозяева паба, которые видят такого симпатичного визитёра уже не в первый раз. Кенгуру прекрасно знает, что в заведении ему предложат закуску. Вот и на сей раз он, утолив голод, удалился по своим делам.

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