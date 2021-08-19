В ВОЗ рассказали, что спасает при заражении штаммом «дельта»1
- 19.08.2021, 8:43
- 6,556
Названо самое эффективное средство.
Вакцинация способна помочь при заражении "дельта"-штаммом коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, сообщает ria.ru.
"Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта "дельта", — сказала она во время онлайн-брифинга.
В свою очередь эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации, "дельта" циркулирует, скорее, среди не привитых, а также там, где не соблюдаются меры предосторожности.
При этом Сваминатан добавила, что необходимости в дополнительных дозах вакцины нет.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение штамма "дельта" опережает меры, которые принимает мировое сообщество.
"В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал он.
"Дельта"-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).