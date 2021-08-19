Что на самом деле происходит в шахтах Солигорска: шокирующие факты 19.08.2021, 9:10

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Ни одна тонна калия не окупит всех тех страданий, которые приходится испытывать многим солигорским семьям.

Телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал шокирующую статистика происшествий на «Беларуськалии» за последние 10 лет:

— Итак, дорогая «Яра», вот такие итоги деятельности «Беларуськалия», в котором ты решила покрасить забор и наладить работу душа. А реальность такова: 124 несчастных случая. Из которых – 12 смертей, 45 тяжких – некоторым рабочим на восстановление требовались сроки по 6-8 месяцев.

Данные приведены вплоть до первого полугодия 2021 года, однако во втором полугодии случились еще две смерти. Итого на август – антирекордные три смерти за год.

Вот некоторые травмы шахтеров за последние годы:

- открытые смещенные переломы обеих голеней ног;

- перелом костей черепа, кровоизлияние в мозг;

- открытый оскольчатый смещенный перелом левого плеча;

- сочетанная травма головы, туловища и конечностей с множественными переломами костей скелета, разрушением головного и спинного мозга, внутреннихорганов и мягких тканей.

- размозжение правой стопы дистальнее сустава Шопара с дефектом мягких тканей в области пятки и подошвы.

- открытая ЧМТ, проникающее ранение глазного яблока слева с выпадением оболочек. Гематома верхнего и нижнего век слева.

Обратим внимание на несколько моментов. Это явно неполный список происшествий. Руководство «Беларуськалия» делает все возможное для того, чтобы скрывать любые ЧП. Часто травмы оформляются как бытовые с выплатой компенсации для сговорчивых шахтеров. Именно поэтому в прессу эта информация практически не выходит. И именно поэтому долгое время количество зафиксированных ЧП было строго в районе 10. Это как со смертями в ковид по версии Минздрава.

Второй момент – очевидный тренд на рост происшествий в последнее время, в том числе тяжких и со смертельных исходом. 2020 год стал рекордным – 22 происшествия, 3 смерти. К середине 2021 года - 10 происшествий, 3 смерти, 7 тяжких. Мы уже писали, что в отсутствии финансирования первым делом сокращаются финансы на ремонт техники, которая и без того в допотопном состоянии.

Третий момент – практически во всех случаях виноваты сами рабочие: недосмотрели, не проверили, не учли. Однако когда смерть случается по причине того, что не работал ручник, то странно выглядит, что по итогам проверки виноват он (так как не проверил уровень тормозной жидкости), а не руководители, которые заставляют работать на неисправной технике.

Впрочем, итальянская забастовка – это как раз и про это. Доставайте инструкции по технике безопасности, требуйте ее соблюдения. Наши жизни в наших руках. И ценнее них нет ничего. Ни одна тонна калия не окупит всех тех страданий, которые приходится испытывать многим солигорских семьям из-за простого желания хунты обогатиться.

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