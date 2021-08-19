Washington Post: Администрация Байдена должна мобилизовать все силы, чтобы оставить Лукашенко без денег 2 19.08.2021, 9:38

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джо байден

Нелегитимный деспот не имеет права получать средства от МВФ.

Влиятельное американское издание The Washington Post призвало администрацию Джо Байдена и других союзников приостановить выделение средств МВФ для Беларуси, так как это будет ослаблять санкции.

В статье сказано, что Соединенные Штаты и их союзники правильно ввели санкции, которые подавляют источники стабильности Лукашенко, включая нефтепереработку и калийную промышленность. «Президент Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон недавно лично встретились с г-жой Тихановской в знак поддержки. Но это еще не все».

23 августа МВФ должен распределить резервные активы, предназначенные обеспечить экономическую подушку для стран, обремененных последствиями коронавируса или долговых задолженностей. Это самая крупная выплата в истории МВФ – 650 миллиардов долларов – распределяться по размеру каждой экономики.

Далее сказано, что некоторые авторитарные правительства, в том числе и Беларусь, может получить эти выплаты, потому что большинство стран все еще признают правительство Лукашенко.

«Администрация Байдена должна мобилизовать европейских и других союзников – всех членов МВФ – с требованием приостановить выделение средств. Если выплатить их сейчас – это ослабит влияние санкций», – сказано в статье.

Издание призвало администрацию Джо Байдена не выплачивать $1 млрд из резервных активов МВФ режиму в Беларуси, назвав Лукашенко «нелегитимным деспотом, чей народ проголосовал за его отставку».

Также в статье упомянуты слова Лукашенко после вопроса о введении западных санкций: «Вы можете подавиться своими санкциями».

«Единственный ответ – поддерживать давление. Всем тем, кто хочет, чтобы в Беларуси победила демократия, следует притормозить эту ошибочную выплату – и как можно скорее», – считает издание.

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