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Washington Post: Администрация Байдена должна мобилизовать все силы, чтобы оставить Лукашенко без денег

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  • 19.08.2021, 9:38
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Washington Post: Администрация Байдена должна мобилизовать все силы, чтобы оставить Лукашенко без денег
джо байден

Нелегитимный деспот не имеет права получать средства от МВФ.

Влиятельное американское издание The Washington Post призвало администрацию Джо Байдена и других союзников приостановить выделение средств МВФ для Беларуси, так как это будет ослаблять санкции.

В статье сказано, что Соединенные Штаты и их союзники правильно ввели санкции, которые подавляют источники стабильности Лукашенко, включая нефтепереработку и калийную промышленность. «Президент Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон недавно лично встретились с г-жой Тихановской в знак поддержки. Но это еще не все».

23 августа МВФ должен распределить резервные активы, предназначенные обеспечить экономическую подушку для стран, обремененных последствиями коронавируса или долговых задолженностей. Это самая крупная выплата в истории МВФ – 650 миллиардов долларов – распределяться по размеру каждой экономики.

Далее сказано, что некоторые авторитарные правительства, в том числе и Беларусь, может получить эти выплаты, потому что большинство стран все еще признают правительство Лукашенко.

«Администрация Байдена должна мобилизовать европейских и других союзников – всех членов МВФ – с требованием приостановить выделение средств. Если выплатить их сейчас – это ослабит влияние санкций», – сказано в статье.

Издание призвало администрацию Джо Байдена не выплачивать $1 млрд из резервных активов МВФ режиму в Беларуси, назвав Лукашенко «нелегитимным деспотом, чей народ проголосовал за его отставку».

Также в статье упомянуты слова Лукашенко после вопроса о введении западных санкций: «Вы можете подавиться своими санкциями».

«Единственный ответ – поддерживать давление. Всем тем, кто хочет, чтобы в Беларуси победила демократия, следует притормозить эту ошибочную выплату – и как можно скорее», – считает издание.

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