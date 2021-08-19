10 тысяч бойцов генерала Дустума выдвинулись на борьбу с талибами 19.08.2021, 9:43

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Они направляются в регион к северу от Кабула.

Вооруженные формирования генерала Абдул-Рашида Дустума выдвинулись в афганскую провинцию Панджшер, чтобы оказать сопротивление движению "Талибан". Об этом сообщил РИА Новости военный источник, передает Tengrinews.kz.

По информации источника, под командованием узбекского генерала находятся около десяти тысяч военнослужащих афганской армии. Они направляются в регион к северу от Кабула, где с талибами ведут бои силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха.

Как утверждает источник российского агентства, силы Салеха отбили у "Талибана" район Чарикар в провинции Парван. "Бои сейчас идут в районе Панджшера", - отметил источник.

Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога по тоннелю Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

Ранее Салех заявил, что, в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани, остался в стране и, согласно Конституции, является временным главой государства.

Панджшер - единственная провинция Афганистана, которая в настоящее время не находится под контролем талибов. Здесь сосредоточены силы антиталибов. Некоторые афганские политики, в том числе Ахмад Масуд - младший, сын национального героя страны, также уехали в регион.

Впрочем, Масуд-младший в одном из последних интервью заявил, что готов к примирению с талибами, если те действительно хотят мира в стране.

В свою очередь, представитель талибов Мухаммад Наим отметил, что ситуация с Панджшером не представляется острой и не имеет военного решения. "Этот вопрос мы хотим решить через взаимoпонимание. Единственной мечтой нашего народа было положить конец войне в нашей стране", - сказал Наим.

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