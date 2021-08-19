Если не случится инсульт или еще что-то: стало известно о ближайших планах Синепалого 19.08.2021, 10:59

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Фото: ТАСС

Даже недельный график Таракана редко обходится без изменений.

Телеграм-канал «Ник и Майк» сообщает, что добрался до «святая святых» и расскажет про планы синепала на ближайший месяц.

«Понятно, что изменений будет много – в последнее время редко бывает, чтобы даже недельный график обходился без изменений», — пишет телеграм-канал.

Добавим, что в последнее время корректировки в планы вносит плохое состояние здоровья диктатора, как это было во время Славянского базара и последующих событий.

«Саша 7 рублей» очень хочет вкатиться в обычную жизнь, однако мы знаем, что любое мероприятие превращается, с одной стороны, в убеждение самого себя, что он кому-то нужен, а с другой, рассказы про гусеницы танков и бесконечную войну со всеми вокруг.

24 августа – республиканский педсовет.

30 или 31 августа – возможна поездка к брату Вове, но встречать день рождения не дома синепал не хочет и сопротивляется. Да и настроение портить нет желания, новых кредитов все равно не дают, а неудобные вопросы про транзит власти задают.

1 сентября – посещение одной из школ. Пока готовят Гомель. Тема первого урока – «день народного единства».

11 сентября – спортсмен всея Беларуси планирует посетить полумарафон. Бежать не будет, но присутствие – уже знак. Раньше синепал никогда это мероприятие не посещал ни в каком виде. Понятно, что чиновники изо всех сил будут пытаться создать массовость. Министерство очень странных дел и Минспорта, которое запретило спортсменам выезжать на турниры (по информации Ника, есть случаи, когда не выпускали на соревнования, которые были полностью оплачены принимающей стороной), будут обеспечивать явку зарубежных участников. В общем, снова полноценная спецоперация.

Зато на старт выйдет арбузный батальон под предводительством охотницы за головами Натальи Эйсмонт (Массандры).

17 сентября – ко «дню единства» готовят что-то масштабное. Пока идет сбор идей, однако с креативом, как всегда, не очень хорошо. Поэтому первым делом в администрацию вызваны «небезраличные граждане», которым поручено готовить автопробеги, но не просто, а с какой-то изюминкой. Майк предлагает в стиле Баскова после каждого удачно преодоленного перекрестка на капоте раскладывать поляну. Дальше по желанию: кому – водка, кому – «Массандра».

Не исключен визит в Петриков на «Беларуськалий». Возможна поездка в Копыль на день письменности 5 сентября. Между этими событиями будет место импровизациям, новой конституции, наверняка снова будет поднят вопрос амнистии. Без новых попыток уколоть Запад тоже не обойдется. Уже очевидно, что готовится что-то новенькое по мигрантам.

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