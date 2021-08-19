«Коммуналку не платила практически с самого заселения» 19.08.2021, 10:59

1,952

Реальные истории о недобросовестных квартирантах от белорусов.

Заработок на сдаче жилья кажется очевидным: если у вас есть свободная жилплощадь, вы вправе легально зарабатывать на этом деньги. Но все ли так просто? Жители Барановичей, сдававшие квартиру в аренду, поделились своим опытом с intex-press.by.

«Коммуналку не платила практически с самого заселения»

Мария Цуканова:

– Опыт сдачи квартиры у нас был первым и последним. И крайне неудачным. После чего мы решили продать это жилье, дабы не сталкиваться с такими ситуациями.

Однокомнатную квартиру в девятиэтажке на улице Промышленной мы купили с мужем в 2016 году – помогли родители. Изначально мы сами планировали в нее переехать, но потом решили, что будем сдавать, чтобы собирать деньги на квартиру побольше. В горисполкоме оформили необходимые документы и подали объявление о сдаче квартиры. Жилье мы сдавали с мебелью и техникой.

Довольно быстро на объявление откликнулась Ирина (имя по этическим причинам изменено), 30 лет, разведена. Ее ребенок жил вместе со свекровью, квартира которой находилась в соседнем доме. И наша квартира, по словам Ирины, была для нее во всех смыслах идеальным вариантом.

Ирина готова была внести предоплату на месяц вперед, более того, она планировала заселиться на длительный срок. Она утверждала, что работа у нее высокооплачиваемая, что еще и алименты получает. Это развеяло наши сомнения в ее платежеспособности. Мы обговорили все нюансы, предупредили, чтобы не было никаких пьянок-гулянок, заключили договор на три месяца и вручили Ирине ключи.

На протяжении трех месяцев не было никаких проблем, деньги Ирина платила день в день. И мы решили продлить договор еще на год. Квитанции об оплате за коммуналку я не проверяла, поверила в порядочность человека.

После этого началось… Сначала Ирина позвонила и попросила перенести оплату на месяц, ссылаясь на то, что у ребенка проблемы со зрением и его нужно везти на обследование в Минск, а на это нужны деньги. Мы с мужем решили пойти ей навстречу, ведь у нас тоже маленький сын – все понимаем.

В следующем месяце у нее также возникла какая-то проблема, пообещала, что отдаст деньги позже. Я уточнила, платит ли она коммуналку, на что услышала, что это она делает в первую очередь.

Так продолжалось примерно четыре месяца, пока в один прекрасный день мне не позвонили со службы кабельного телевидения с вопросом, почему мы не оплачиваем их услуги.

Я сразу связалась с Ириной, а она пояснила, что просто не смотрит телевизор и, мол, это просто вылетело у нее из головы. Долг она погасила. А через пару месяцев стали поступать звонки из электросетей, водоканала, из расчетно-справочного центра – словом, от всех городских служб!

Я тут же связалась с Ирой. Она же стала твердить, что такого просто не может быть, что это какая-то ошибка и она все решит. А чуть позже перезвонила и сказала, что абсолютно все уладила: мол, неправильно указала номер лицевого счета, но задолженность уже погашена. Я не поверила и попросила предоставить мне все квитанции о оплате. Но встретиться со мной Ирина «не могла» – срочная работа, командировка. В итоге я связалась со службами и с ужасом узнала, что коммуналку Ирина не платила практически с самого заселения! Долг составлял 800 рублей!

И снова звонки, снова клятвы, что будет все оплачено. Как только я собиралась ехать за деньгами, у Ирины снова появлялись срочные дела. А после и до абсурда дошло: она сообщила, что ее забрали в больницу.

Я поняла, что квартирантка врет, и мы вместе с мужем решили съездить в свою квартиру. У соседей мы узнали, что Ирина пьет, пьянки – постоянное явление, в нашей квартире она устроила настоящий притон. То, что у Ирины проблемы с алкоголем, мне подтвердила и ее мать, номер которой мне удалось узнать.

Сказать, что я была потрясена, – это ничего не сказать. Ира на звонки не отвечала. Мы с мужем заменили замки и остались в квартире дожидаться квартирантку.

Представьте себе: почти полночь, третий этаж, мы сидим на диване, вдруг в кухне открывается окно и в него влезает та самая Ира, которая якобы лежит в больнице. Она была жутко пьяна, и я не представляю, как она забиралась.

Говорить было не о чем, мы составили расписку, в которой она обязалась отдать весь долг в течение недели. Спустя указанное время на мою карту действительно пришел денежный перевод. Но не 800, а всего 300 рублей. Стало очевидно, что она не сможет отдать деньги. Все долги нам пришлось погасить своими силами.

Мы сразу же выставили объявление о продаже нашей квартиры, и буквально через месяц нашелся покупатель. Печально, что попадаются такие люди, как Ирина. Сложно оказаться готовым к подобным ситуациям.

«Когда пришло время платить за последний месяц, перестали снимать трубку»

Елена Калач:

– У меня двое сыновей. Для старшего пять лет назад мы купили однокомнатную квартиру. Случилось так, что младший сын заболел сахарным диабетом. На семейном совете мы решили, что нужно приобрести инсулиновую помпу – специальный прибор для автоматического введения инсулина в организм. Эта помпа очень дорогая, и для того, чтобы собрать нужную сумму, мы снова стали жить вместе, а квартиру старшего сына решили сдавать.

При сдаче квартиры я всегда составляю договор. За эти несколько лет квартировали у меня хорошие, порядочные люди, с которыми не было никаких проблем, но в последнее время с жильцами мне откровенно не везло.

Как-то сдала квартиру двум молодым девчонкам. Они проходили практику в Барановичах, видимо, не хотели жить в общежитии, вот и решили снять жилье. Первое время все было в порядке, но потом мне стали поступать жалобы от соседей о том, что в квартире шумные компании, пьянки, дебоши. В общем, девочки вырвались на волю и решили погулять.

Затем они и перестали платить мне деньги за аренду, постоянно «кормили завтраками». Я звонила их матерям, но по факту мне так никто ничего и не отдал. Эти девушки остались мне должны 1000 рублей. После их выселения пришлось менять мебель, замки.

А последние полгода у меня снимала квартиру молодая семейная пара с двумя маленькими детьми. Опять же, поначалу все было отлично, но, когда встал вопрос о продлении договора, они заявили, что будут съезжать. Не вопрос – оплачивайте остаток вашего долга и покидайте жилье.

Но как только подошел к концу срок договора и пришло время платить за последний месяц, они просто перестали снимать трубку. Более того, я даже не могла попасть в свою квартиру… А когда все-таки попала, выяснилось, что квартиранты сбежали да еще и забрали всю мою мебель. Даже старый тюль и тот забрали!

После этих квартирантов пришло избавиться от остатков мебели. Не поверите, наши жильцы о ящики на кухне тушили сигареты! В итоге все, что я заработала за эти шесть месяцев, пришлось вложить в квартиру, чтобы привести ее в порядок и обставить нормальной мебелью. Таких случаев у меня еще не было. И не дай Бог еще иметь дело с такими людьми.

Я продолжаю сдавать квартиру, ведь нужны деньги на оборудование для сына. Конечно, после таких случаев отношусь к потенциальным квартиросъемщикам настороженно. Теперь понимаю, что сдача квартиры – это своего рода лотерея и нужно быть очень бдительным.

Как обезопасить себя от нерадивых квартирантов

Комментарий адвоката Елены Байтус:

– Договор лучше составлять максимально подробно. Впишите данные всех квартирантов, сравните подписи в договоре и паспорте;

– составьте акт о приеме-передаче во владение жилым помещением и пользование им, где укажите всю мебель, бытовую технику и иное имущество, имеющееся в жилье. Желательно с фотографиями. Укажите максимально полную информацию о состоянии мебели, техники, предметов домашнего обихода, зафиксировав в том числе все недостатки – износ, потертости и т. п.;

– обязательно отразите письменно все возможные запреты. К примеру, проживание с животными и т. д.;

– если квартиросъемщики отказываются покидать жилье, вы имеете право требовать их выселения через суд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».