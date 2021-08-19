Как в ГКЧП пытались «спасти» СССР, а в итоге ускорили его развал 12 19.08.2021, 11:51

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фото: reuters

К 30-летию августовского путча.

В августе 1991 года в СССР была предпринята попытка государственного переворота. Восемь высших должностных лиц страны, в том числе вице-президент, премьер-министр, главы ГКБ, МВД и Минобороны, сформировали Государственный комитет по чрезвычайному положению и заявили, что берут управление страной на себя, сообщает euroradio.fm.

ГКЧП был против политики президента СССР Михаила Горбачева, перестройки и намерения трансформировать Советский союз. На 20 августа было запланировано подписание нового Союзного договора, который бы преобразовал СССР в Союз суверенных государств. Войти в это образование были готовы 9 из 15 республик.

За день до этого и случился ГКЧП. 19 августа по радио и ТВ начали крутить "заявление Советского руководства": о том, что Горбачев "по состоянию здоровья" не может управлять страной, поэтому управление переходит к вице-президенту Геннадию Янаеву.

Кроме того, сообщалось, что в стране на полгода вводится чрезвычайное положение, а для "эффективного осуществления режима" ЧП образуется Государственный комитет по чрезвычайному положению.

Геннадий Янаев (второй справа) на пресс-конференции ГКЧП / ru.wikipedia.org

Геннадий Янаев (второй справа) на пресс-конференции ГКЧП / ru.wikipedia.org

Первое же обращение ГКЧП к народу было о том, что перестройка зашла в тупик и "возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти любой ценой". Чтобы "в кратчайший срок восстановить трудовую дисциплину и порядок", путчисты решили приостанавить деятельность партий и общественных организаций, "препятствующих нормализации обстановки", запретить собрания, демонстрации и забастовки, а также ввести цензуру в СМИ. По ТВ в те дни крутили балет "Лебединое озеро".

По распоряжению министра обороны Дмитрия Язова, который также входил в ГКЧП, в Москву были введены войска. В крупных городах люди вышли на митинги протеста. В Москве у Белого дома, который стал очагом сопротивления, собрались до 200 тысяч человек. Главным оппонентом путчистов стал Борис Ельцин, на тот момент президент РСФСР. На штурм Белого дома члены ГКЧП так и не решились, и спустя несколько дней — с 22 августа по 29 августа — были арестованы.

Борис Ельцин приветствует сторонников 20 августа 1991 года у Белого дома в Москве / Reuters

В Беларуси в те дни люди также вышли на улицы против ГКЧП. Местные функционеры активности не проявляли. Фракция БНФ в Верховном Совете пыталась инициировать созыв внеочередной сессии, но спикер Николай Дементей на это не пошел.

"Все высокое начальство в Беларуси сидело и выжидало, чем все закончится, никто не проявлял инициативы", — рассказал в интервью "Комсомольской правде в Беларуси" Александр Класковский, в 1991 заместитель главного редактора "Народной газеты".

По его словам, в те дни было страшно

"С утра посыпались через телетайп указы ГКЧП, так называемые литерные сообщения, которые надо было обязательно ставить в газету по правилам того времени. Нужно принимать решение, а обстановка такая, что в стране вот-вот введут чрезвычайное положение. Ходили даже слухи, что к ж/д станции в Минске уже подогнали зарешеченные вагоны, и все сторонники перестройки отправятся прямо в Сибирь", — вспоминает он.

Митинг против ГКЧП в Минске в августе 1991 года / vytoki.net, фото Владимира Кормилкина

В итоге в "Народной газете" решили дать несколько "указов ГКЧП, чтобы народ представлял суть момента" и колонку Павла Якубовича, который на тот момент был демократическим журналистом.

А в издании "Знамя юности", самой демократичной и многотиражной в то время белорусской газете, воззвание ГКЧП решили не печатать. В итоге номер в печать так и не попал.

В августе 1991 года в Москву были введены танки / Reuters

Когда же путчисты были арестованы, в Минске созвали внеочередную сессию Верховного совета. Уже 25 августа 1991 года Декларации о суверенитете придали конституционный статус.

А в декабре 1991 года Советский союз окончательно прекратил свою существование. Главы трех союзных республик Беларуси, России и Украины подписали в Беловежской пуще историческое соглашении: об упразднении СССР и создании Содружества независимых государств.

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