ПЦР-лаборатория в аэропорту «Минск» перешла на круглосуточный режим работы 19.08.2021, 12:17

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Микробиологическая лаборатория в национальном аэропорту «Минск» с 19 августа перешла на круглосуточный режим работы для авиапассажиров.

График изменился из-за высокого спроса на исследования по диагностике на коронавирусную инфекцию. Теперь лаборатория работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней, сообщает zerkalo.io со ссылкой на национальный аэропорт.

Технические перерывы: 12.00 − 13.00, 16.00 − 16.30, 23.30 − 00.00, 03.00 − 05.00.

Забор биологического материала на ПЦР-исследование производится только при наличии авиабилета и электронной записи.

Граждан, записавших на сайте, но не имеющих авиабилета (или при наличии билета на любой другой вид транспорта) принимать не будут.

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