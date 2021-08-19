Литва раскрыла провокацию: белорусские пограничники инсценировали избиение мигранта
- 19.08.2021, 13:32
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Инцидент произошел на границе в Вильнюсском районе.
Литовские пограничники говорят, что видели, как белорусские пограничники пытались инсценировать избиение мигрантов. Помогали им в этом заранее подготовленные провокаторы, об этом сообщает агентство Delfi.
Инцидент произошел на границе в Вильнюсском районе.
"Мы не сомневаемся, что такой материал будет распространяться по пропагандистским каналам соседней страны", — уверены в Службе охраны госграницы Литвы.
Там также рассказали, что в темное время суток на территории Беларуси запускались сигнальные ракеты. Их было несколько десятков.
В минувшие сутки также были попытки нелегального пересечения границы Литвы в Вильнюсском и Шальчининкском районах. Часть мигрантов литовские пограничники вернули в Беларусь, четверых пропустили по гуманитарным причинам.
Из-за большого потока нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну с территории Беларуси, в Литве введен режим чрезвычайного положения. Патрулировать границы помогают военные.