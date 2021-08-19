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Евросоюз потребовал от властей Беларуси освободить сотрудников БелаПАН

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  • 19.08.2021, 13:45
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Евросоюз потребовал от властей Беларуси освободить сотрудников БелаПАН

С жестким заявлением выступила внешнеполитическая служба ЕС.

В Брюсселе заявили о «неустанных попытках уничтожить свободное медиапространство», которые продолжает предпринимать режим Александра Лукашенко. Ситуацию с информагентством БелаПАН прокомментировала в Twitter внешнеполитическая служба Евросоюза. Она требует власти Беларуси освободить сотрудников БелаПАН и десятки других журналистов.

18 августа в офисе информагентства в Минске и в квартирах его пяти сотрудников прошли обыски. Задержаны главный редактор, директор компании Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, бывший директор Дмитрий Новожилов. Обыски происходили в рамках уголовного дела об «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 УК). Сайты БелаПАН недоступны — сервер был изъят из офиса «Белтелекома».

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