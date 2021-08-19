Власти подводят Белтелеком под санкции Запада? 5 19.08.2021, 15:17

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Компания получила задание от МВД.

Заместитель министра внутренних дел Казакевич раскритиковал «дочку» Synesis, которая занимается видеонаблюдением в метро, заявив, что «МВД отмечает крайне низкий уровень, темпы развития и функциональность». Речь идет о Kipod, пишет сайт «Наша Нива».

Также МВД не устраивает «количество камер и интеллектуальные возможности продукта Kipod в области общественного порядка, например, для идентификации людей». Утверждается, что теперь системным оператором будет Белтелеком.

Synesis хотела заработать, но попала под санкции

Еще в июне стало ясно, что будущее Kipod в Беларуси остается спорным.

Изначально предполагалось, что Synesis (дочерняя компания предприятия «24x7 Паноптес») станет оператором «Республиканской системы наблюдения общественного порядка» и разработает продукт, к которому будут подключены сотни тысяч камер по всей стране. В результате у оператора будут деньги от абонентов (тех, у кого установлено видеонаблюдение), а у правоохранителей — информация. Согласно выигранному в 2017 году тендеру, к концу 2023 года компания должна была подключить 360 тысяч видеокамер.

Но на самом деле оказалось, что государство не может обеспечить подключение даже своих объектов: камеры дорогие, абонентская плата тоже. Какое из бюджетных учреждений подключит систему видеонаблюдения, если не всегда есть деньги на более важные нужды? То же самое и с частниками — у них сейчас нет лишних денег.

Для Synesis это была бы хорошая возможность запустить свою систему, а затем продать на более богатые рынки. Но аналитики считают, что цена услуги не соответствовала белорусским реалиям. Сегодня в системе зарегистрировано 700 камер, из них 515 — в метро.

Бывший сотрудник ГУБОПиК Станислав Лупаносов, которого СК обвиняет в утечке официальной информации, заявил, что с помощью платформы Kipod силовики устанавливали протестующих в 2020 и 2021 годах. Synesis отрицает это:

«Задача платформы Kipod, на базе которой работает Республиканская система мониторинга общественной безопасности, — поиск ранее идентифицированных лиц. Это имеет практическое значение, когда речь идет о поиске уже идентифицированных людей, находящихся в национальном розыске, пропавших без вести и так далее. При этом технически невозможно загрузить в базу данных всех граждан страны (например, базу паспортов), чтобы система могла массово идентифицировать всех граждан, попадающих в поле зрения камер. Если человек неизвестен системе, оператор может попытаться найти на фотографии неопознанного человека. Для этого ему нужно в реальном времени дождаться появления неопознанного человека в зоне действия камер системы, а затем оперативно отправить к нему правоохранительные органы. Процесс больше похож на спецоперацию, Synesis неизвестно о таких мероприятиях».

В начале года в провластных кругах заявили, что право быть техническим оператором национальной системы должно быть передано Белтелекому. Замглавы МВД уточнил, что услуги госкомпании будут дешевле, Лукашенко поставил задачу финансировать работу не только из бюджета, то есть организовать государственно-частное партнерство.

Похоже, «24x7 Паноптес» выходит из этой истории в плачевном состоянии, неизвестно, удастся ли окупить деньги, потраченные на разработку Kipod. Ежемесячная выручка во втором квартале 2021 года, по известной «Нашей Ніве» информации (порядок цифр в Synesis комментировать отказались — ред.), составила около 90 тысяч рублей, ежемесячные расходы — около 180 тысяч рублей. Невыплаченные кредиты — 3,7 миллионов рублей.

Кроме того, деньги придется вернуть и бизнесмену Алексею Олексину, который когда-то входил в «Синезис» в качестве инвестора, но не получил ожидаемой прибыли и, по нашей информации, просит вернуть часть инвестиций.

В конце 2020 года Synesis попала под европейские санкции. Компания пытается добиться исключения из «черного списка», но пока безуспешно.

А кто появится вместо Kipod?

Белтелеком будет только оператором, но программное обеспечение должно быть переписано, оператор должен выбрать подрядчика. Официальные источники сообщают, что «разработчиком будет национальная IT-компания, это станет дополнительным фактором обеспечения безопасности системы».

«Такие компании в стране есть», — сказал Казакевич.

По информации «Нашей Нивы», больше всего шансов стать новым разработчиком программного обеспечения у компании Navek Soft, она уже имеет тесные связи с Белтелекомом и госструктурами и уже обслуживает широкую сеть камер.

Navek Soft — дочерняя компания «Мобильного сервиса», которая фигурировала в уголовном деле против бывшего заместителя главы Совета безопасности Беларуси. Тогда за подбор «правильных» поставщиков в тюрьму попал Андрей Втюрин из Совбеза (12 лет колонии, подстрекал к даче взяток, получил взятки на сумму 190 тысяч долларов), бывший гендиректор Белтелекома Сергей Сиводедов (7 лет, получил взяток на сумму 470 тысяч долларов и 15 тысяч евро), также «фактический руководитель», по данным КГБ, «Мобильного сервиса» — Владимир Жилин (4 года колонии за дачу взяток на сумму свыше 900 тысяч долларов). Приговор вступил в силу в июле 2020 года, в деловых кругах говорят, что Жилин уже на свободе.

Но компания продолжает существовать и оказывать услуги государственным организациям. Теперь ее связывать с именами двух братьев — Юрий Лейденский и Евгений Левданский (на момент подготовки материала госреестр юридических лиц по техническим причинам не доступен).

Похоже, «Мобильный сервис» поставил в Беларусь львиную долю оборудования, которое позволяет спецслужбам контролировать граждан. Вот, например, часть «решений», которые они предлагают государству.

Их дочерняя компания Navek Soft также предлагает услуги, которые могут быть интересны правоохранительным органам. Компания является резидентом Парка высоких технологий.

Но самая важная связь этих компаний с Белтелекомом заключается в том, что Navek Soft является партнером Белтелекома по внедрению услуги «Видеоконтроль».

Белтелеком продает услугу, а интеллектуальную часть и поставки оборудования осуществляет Navek Soft и другие компании «Мобильного сервиса».

Непрозрачные обстоятельства поставки оборудования и ПО для «Видеоконтроля» фигурировали и в «деле Белтелека».

Теперь «Видеоконтроль» предлагает установку камер, к которым будет доступ в режиме реального времени. Многие камеры, приписываемые Synesis в течение 2020 года, принадлежат Белтелекому.

Текущая система видеонаблюдения не претендует на такие сильные интеллектуальные возможности, как Synesis, но уже имеет несравненно больше камер в стране.

Фактически остается вопрос в том, чтобы интегрировать в существующую сервисную инфраструктуру возможность анализа видео — распознавать лица, что само по себе уже не является уникальной технологией.

Совпадение или нет, но Navek Soft уже открыла новую вакансию для «разработки и поддержания функциональности сервера видеонаблюдения».

Мы попытались получить комментарий от Navek Soft, но секретарь, проконсультировавшись с руководством, ответила: «Мы не комментируем этот вопрос».

После выборов 2010 года Белтелеком попал под санкции Запада. На данный момент компания не внесена в «черный список».

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