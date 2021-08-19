Поклонник Лукашенко: Развалили колхоз, техника стоит без запчастей, а они покупают себе диваны 14 19.08.2021, 16:56

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Даже «ябатьки» возмущаются ситуацией на белорусских предприятиях.

Колхозы процветают, кричали они со всех экранов, пишет телеграм-канал «БОР». Именно там цвет нации и двигатель прогресса. Двигатель, да. Но двигатель бедности и банкротства.

Только послушайте эмоциональные слова человека с большой буквы, который не побоялся во всеуслышанье сказать, как на самом деле обстоят дела на «Красноармейской» птицефабрике, которая в Кореличском районе. Да, он голосовал за бывшего. Честно в этом признается. Но он также находит в себе честность признать, что этот, казалось бы, «хазяйственник» ничего не сделал для того, чтобы страна процветала. Всем бы быть такими честными.

«Я работаю на тракторе. Что вы творите? Люди отпахали 30 лет, я преклоняюсь перед ними, не каждый выдержит такое. Сейчас же вся техника стоит. У нас новый председатель райисполкома. Он что. не видит, что развалили колхоз? Продали всех быков, идут потери урожая.

Как вы можете такое творить? Техника стоит без запчастей, а они покупают себе диваны, тапочки и посуду», - говорит рабочий.

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