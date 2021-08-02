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Названы причины невосприимчивости части людей к коронавирусу

  • 2.08.2021, 7:47
  • 6,382
Названы причины невосприимчивости части людей к коронавирусу
фото: adobestock

Ученые только начали изучать эти факторы.

Российский ученый Арег Тотолян объяснил, почему некоторые люди не болеют коронавирусом.

«Повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров», — заявил Тотолян в интервью газете «Известия».

По его словам, есть и другие факторы, но их изучение только начинается.

Он добавил, что названные причины не носят абсолютный характер и оценивать их нужно комплексно.

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