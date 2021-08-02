Названы причины невосприимчивости части людей к коронавирусу
- 2.08.2021, 7:47
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Ученые только начали изучать эти факторы.
Российский ученый Арег Тотолян объяснил, почему некоторые люди не болеют коронавирусом.
«Повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров», — заявил Тотолян в интервью газете «Известия».
По его словам, есть и другие факторы, но их изучение только начинается.
Он добавил, что названные причины не носят абсолютный характер и оценивать их нужно комплексно.