Главный инфекционист США заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 2.08.2021, 9:33

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фото: getty Images

Наблюдается распространение коронавирус среди невакцинированных граждан.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страну вновь ждет ухудшение эпидемиологической ситуации, однако рост заболеваемости COVID-19 не приведет к повторному введению режимов изоляции, пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на ABC.

Врач также сказал, что в стране до сих пор есть 100 млн человек, которым можно вакцинироваться, но они этого не делают.

Между тем, отмечает ABC, недавнее исследование вспышки болезни в городе Провинстаун (штат Массачусетс) показало, что теперь доминирующий в стране штамм "Дельта" коронавируса способен также распространяться среди привитого населения. Однако случаи заражения после вакцинации протекают в подавляющем большинстве случаев легко - без госпитализаций и смерти.

Тем не менее, эти данные побудили Центры по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) рекомендовать вакцинированным гражданам носить маски в районах серьезного распространения COVID-19.

Также ранее в распоряжении американских СМИ оказались служебные документы CDC, согласно которым штамм "дельта" усложнил течение пандемии в США и стал причиной того, что американские медицинские службы пересматривают меры борьбы с пандемией коронавируса.

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