Работник «Гродно Азот»: Санкции действуют, пожар на торфянике разгорается 20.08.2021, 7:38

фото: ТАСС

Если забастует хотя бы несколько десятков человек, это сломает всю систему предприятия.

Действующий сотрудник ОАО «Гродно Азот», пожелавший сохранить до момента падения режима Лукашенко анонимность, рассказал Charter97.org о том, что происходит сейчас на предприятии.

– Санкции против режима в Беларуси в начале прошлой недели ввели Великобритания, США, Канада и Швейцария. Вызовут ли эти санкции неприятности у белорусских предприятий?

– Безусловно, санкции действуют, и это факт. Только их объявление еще весной вызвало обильный испуг у руководств всех предприятий. А сейчас, когда санкции уже разгоняются, все силы брошены на поиск методов, как их обойти. К примеру, филиал «Гродно Азота» «Завод Химволокно» маскирует свою продукцию под российскую компанию «Сополимерпром».

Также санкции уменьшат количество поставок продукции этих предприятий, что соответственно в разы снизит прибыль, часть от которой идет на модернизацию оборудования. Как вы можете видеть по бесконечным поломкам на белорусских заводах, о модернизации думать не приходится. Я считаю, что этот эффект вызван санкциями и бесконечной экономией на необходимых ремонтах.

– Недавно стало известно, что у белорусских предприятий многомиллионные долги, которые продолжают расти. Как бы вы оценили сегодняшнюю ситуацию с предприятиями? В каком состоянии они находятся?

– Денег нет. Пока что зарплату выплачивают. В некоторых местах зарплата уже урезается. По предприятиям ходят слухи, о переводе части рабочих на 2/3 от оклада. То есть люди будут сидеть дома и получать от мизерного оклада 75%, а это без премий и ночных, из чего, собственно говоря, и складывается половина зарплаты. Выжить за эти средства будет просто невозможно. И как я упоминал выше, модернизация производств сильно страдает, каждая следующая поломка может стать решающей.

– Поступает очень много сообщений о невыносимых условиях труда на белорусских предприятиях. Летом стоит невыносимая жара, а зимой – холод. Многие рабочие отмечают, что условия труда на заводах крайне вредны для здоровья. Согласны ли вы с этим мнением?

– Абсолютно согласен. Когда нет средств решить финансовые вопросы для производства, то о рабочих думают в самую последнюю очередь. Руководство разводит руками в ответ на жалобы. На самом деле, каждый рабочий в этой ситуации должен быть специалистом своего дела и опираться на те самые инструкции, которые начальство требует выполнять. В нормативно-технологических актах, технике безопасности, охране труда конкретно прописано все, что касается рабочего места: от температуры до освещения.

Невыполнение руководством обеспечения рабочего нормальными условиями труда – официальный повод не приступать к работе. Но почему-то многие забывают о том, что они наделены правами и могут отказаться от выполнения работы в связи с нарушениями условий труда.

– 17 августа 2020 года сотрудники предприятия ОАО «Гродно Азот» собрались под заводоуправлением, где впервые заговорили о забастовке. Какие сегодня настроения на заводе? Чем недовольны рабочие в первую очередь?

– Настроения смешанные. Кто-то каждый день вспоминает те события, кто-то делает вид, что не помнит, чтобы не провоцировать руководство. Однако всем понятно одно: забастовка просто неизбежна и с качественной подготовкой приведет нас к победе.

Настроения те же, ведь за этот год ситуация только стала хуже: это и незаконные увольнения, и прессинг со стороны руководства, и неудовлетворительная зарплата, в то время как цены выросли в разы.

– Один из лидеров забастовочного движения Беларуси Сергей Дылевский сказал: «Любой силовик боится рабочего с гаечным ключом в руке». Как вы считаете, что может заставить работников снова собраться и организовать забастовку?

– Несомненно! На самом деле протест рабочих не затухал, он сменил формат. Также и с забастовочным движением. Это как пожар на торфянике: огня не видно – а последствия есть.

В забастовку ушли несколько десятков человек и это сломало систему предприятия. Штрейкбрехеров не хватило, люди продолжили увольняться, поэтому мы и имеем катастрофическую нехватку специалистов, откуда и поломки, и внеплановые остановки.

Для режима это очень дорого обходится. Пусковые и остановочные операции — дело довольство недешевое. Режим в любом случае падет. Забастовка – это эпичный финал революции. А гаечный ключ пугает силовиков, тем, что рабочий не возьмет его в руки! Стачке быть!

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