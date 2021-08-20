Стало известно, сколько вируса могут переносить привитые от COVID-19 при штамме «дельта» 2 20.08.2021, 8:14

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Исследование проводилось специалистами Оксфордского университета.

Исследователи из Великобритании оценили риски распространения штамма «Дельта» среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Они выяснили, что после полного курса вакцинации пациенты могут переносить столько же вирусных частиц, сколько и не привитые. Об этом сообщает The Guardian.

Исследование проводилось специалистами Оксфордского университета, Министерства здравоохранения Великобритании и Национальной статистической службы.

«Мы еще не знаем, сколько случаев передачи может произойти от людей, которые заразились COVID-19 после вакцинации, например, у них может быть высокий уровень вируса в течение более короткого промежутка времени», – сказано в сообщении исследователей.

По словам ученых, то, что у вакцинированных может быть высокий уровень содержания вируса, указывает на то, что люди не так сильно защищены от штамма «Дельта», как они рассчитывали.

При этом отмечается, что результаты показали, что риск заражения среди получивших вакцину все же снижается.

В свою очередь доктор Коэн Поуэлс из Оксфордского университета сообщил, комментируя исследование, что получившие прививку от COVID-19 все еще могут заражать коронавирусом других людей, и в результате становится сложнее добиться коллективного иммунитета в обществе.

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