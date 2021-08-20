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«Мы стали сильнее и готовы нанести последний, точечный удар по системе»

  • 20.08.2021, 8:20
  • 4,736
«Мы стали сильнее и готовы нанести последний, точечный удар по системе»
фото: nn.by

День победы над лукашизмом многие увидят своими глазами.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя:

— Пересматривал прошлогодние видео и на мгновение погрузился мыслями в август прошлого года... Атмосфера была захватывающая: весь Минск пестрил нашими флагами, каждый день вспыхивали десятки акций по всему городу — и, конечно, не умолкали одобряющие сигналы машин. Мы грудью стояли за своих, и не жалели сил, чтобы защитить наше право на мир, человечность и свободу во всех смыслах. В тот момент мы словно все проснулись от летаргического сна и осознали — диктатура и страх навсегда выпали из нашего сознания.

Мы все увидели и прочувствовали, что значит быть свободными, и теперь любая тень гнета и насилия будет вызывать у нас отторжение. Август полностью перекроил нас, а лично мне дал понять, что за что я борюсь — я хочу так жить, хочу ощущать эту свободу всегда.

Хочу, чтобы национальные флаги развевались на флагштоках. Хочу собираться на чаепития с соседями. Хочу больше никогда не увидеть в наших новостях слова «политзаключенный» и «пытки». Хочу защищать свои права — и быть уверенным, что законы работают. Хочу интересоваться политикой и ходить на все выборы, как на праздник: ведь мой голос не украдут.

Вспоминаю наш август, и понимаю — мы с легкостью построим такое будущее.

Принципиально остаюсь в Минске. Для меня не сделать максимум того, что может от меня зависеть — значит, перестать уважать себя.

Я хочу увидеть день победы над фашизмом своими глазами. И уверено говорю всем, кто боится или сомневается — когда мы вновь объединимся, лукашизм быстро падет. Мы стали сильнее, выучили все больные точки врага и готовы нанести последний, точечный удар по системе и «разрушить эту тюрьму».

Жыве Беларусь! Мы будем свободными!

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