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В России хотят заменить парк импортных самолетов нелетающими российскими аналогами

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  • 20.08.2021, 8:32
  • 4,120
В России хотят заменить парк импортных самолетов нелетающими российскими аналогами

Проект потребует гигантских расходов.

Власти России на фоне последних провалов в авиастроении, вынашивают планы возвращения стране статуса авиационной державы с собственным производством самолетов в масштабах, которых не было с советских времен. К 2030 году российский Минтранс рассчитывает почти полностью заменить флот зарубежных лайнеров, на которых сейчас летают российские компании, пишет sprotyv.info.

В проекте транспортной стратегии РФ до 2030 года ведомство заложило потребность в самолетах отечественного производства в количестве 700 единиц. Они должны прийти на замену сотням Boeing, Airbus, Embraer, на которых летают российские перевозчики и которые «близки к завершению срока эксплуатации».

«Удовлетворение этой потребности реализуется за счет создания конкурентного предложения региональных и магистральных воздушных судов отечественного производства (легкомоторного самолета «Байкал», L-410, Ил-114, SSJ-100, МС-21).

Потребность в отечественных самолетах также обусловлена ожидаемым ростом объема перевозок, аргументирует ведомство. По его оценкам, к 2030 году пассажиропоток должен вырасти на 38% относительно доковидного 2019 года – со 128 до 177 млн. пассажиров.

По данным Air Charter Service, на 2019 год у российских компаний в эксплуатации находились около 500 среднемагистральных Airbus (модели А320, А319 и А321) и Boeing 737, а также 125 дальнемагистральных иностранных лайнеров, преимущественно от Boeing. В целом же доля двух крупнейших производителей в российском авиафлоте достигала 70%.

Проект потребует гигантских расходов, которые авторы предлагают оплатить деньгами Фонда национального благосостояния. Из общей суммы 1,84 трлн. рублей в 2021-2030 годах ФНБ должен выделить 1,59 триллиона, или 21,3 млрд. долларов по текущему курсу. Авиационный мегапроект станет крупнейшим для фонда и одним из самых дорогих в современной истории России, уступая разве что сочинской олимпиаде, которая обошлась в 40 млрд. долларов.

И все это на фоне постоянных аварий с новыми российскими лайнерами, а также отсутствием спроса на них за рубежом.

Напомним, утром 17 августа в Подмосковье разбился опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В.

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