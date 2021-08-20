Ученые обнаружили «потерянный» монастырь средневековой королевы 20.08.2021, 9:16

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Открытие совершили британские археологи.

Археологи занимались исследованием окрестностей церкви Святой Троицы, которая расположена в Англии, в Кукхэме. Им удалось обнаружить остатки постройки, которая была возведена примерно в 8 столетии нашей эры. Исследователи считают, что на самом деле это может быть «потерянный» монастырь королевы Синетрит. На протяжении долгого времени эксперты не могли определить его точное местонахождение.

Об этом сообщает ВВС News (перевод — planetanovosti.com).

Благодаря такой находке ученые смогут получить намного больше информации об одной из самых выдающихся женщин, которая жила в раннем Средневековье. Королева Синетрит умерла в 798 году. Она стала первой и единственной англосаксонской правительницей, чье лицо отчеканили на монете.

На сегодняшний день о королеве есть очень мало информации. Ученым удалось выяснить, что тогда, когда жила Синетрит, было построено достаточно много монастырей. Очень много построек расположено непосредственно у Темзы. Большинство из них имеет важное стратегическое значение.

Археологам также удалось обнаружить остатки деревянных зданий, в которых, предположительно, могли проживать обитатели монастырей. Кроме того, они нашли керамические сосуды, остатки пищи, браслет из бронзы и булавку, которая использовалась для платьев. Благодаря этим находкам эксперты смогут больше узнать о том, как жили монахи и монахини, что они употребляли в еду и как одевались.

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