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Эксперт: Меркель везет Путину очень ясный посыл по Лукашенко

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  • 20.08.2021, 9:41
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Эксперт: Меркель везет Путину очень ясный посыл по Лукашенко
Ангела Меркель

Проблему диктатора будут требовать решить максимально быстро.

20 августа Ангела Мергель посетит Москву. Это будет ее последний визит в Россию в качестве главы ФРГ. В сентябре в Германии выборы в парламент, в результате которых будет сформировано новое правительство.

Уже известно, что в Кремле будут говорить и о Беларуси. Будет ли попытка со стороны канцлера решить белорусский кризис? Про это «Филин» спросил у историка, эксперта в области немецкой истории и политики, преподавателя университетов в Дюссельдорфе и Саарбрюкене Александра Фридмана.

— Александр, как вы думаете, о чем будут говорить Меркель и Путин 20 августа?

— Канцлеру осталось очень мало находиться на своей должности. В сентябре будут выборы, формирование нового правительства — и все. Это было понятно, что Меркель будет в Москве подымать белорусский вопрос. По-другому быть не могло, все же это очень важный регион и важный европейский вопрос. Другое дело — насколько качественно белорусскую ситуацию обсудят на этой встрече.

Что касается белорусского вопроса, то Меркель, безусловно, повторит Путину позицию Германии. Эта позиция однозначна: для Европы больше не существует Лукашенко, никаких переговоров с ним быть не может. Посыл очень ясный: Лукашенко должен уйти, будущего с ним не будет.

Могу себе даже представить, как Меркель может поставить перед Путиным вопрос: «Давайте быстрее решайте проблему Лукашенко своими способами, иначе новые немецкие власти могут попробовать еще жестче надавить на белорусский режим, не обращая внимания на Москву.

Позиция Меркель очень проста: изменения в Беларуси нужны, но их надо решать совместно с Москвой, чтобы избежать повторения украинских событий. Такая позиция есть много у кого в Германии, но есть вероятность, что уже в новом немецком правительстве будут люди, которые постараются решить вопрос без Москвы.

Для Европы после всех последних событий однозначно, что Лукашенко должен уйти, но не так принципиальны механизмы: или это конституционная реформа, или просто уйдет в отставку и покинет Беларусь.

— То есть Меркель готова отдать решение белорусского вопроса России?

— Не совсем. Нужно понимать, что Меркель — человек эпохи «холодной войны», ГДРовской социализации. Она понимает, что у Путина в голове. Такие люди, как Путин, ей, конечно же, не нравятся, но она понимает, что вынуждена иметь с ними дело. Она хорошо знает русский язык, культуру.

Естественно, канцлер поддерживает демократическое движение в Беларуси.

Но Меркель прагматик, она понимает, насколько Минск зависит от Кремля, и без желания Путина что-то решить в Беларуси практически невозможно.

Всегда позиция Меркель была одна: склонить Москву к сотрудничеству.

Демократизация Беларуси — это большая цель, к которой нужно идти, но у тех же хадеков и сацдеков более прагматический подход. Они считают, что шагом вперед будет уже то, если ситуация не будет как сейчас.

Но в Германии есть и «Зеленые». У них очень радикальная позиция, они говорят, что не остановят поддержку, пока Беларусь не станет свободной.

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