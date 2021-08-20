В Беларуси картошка подорожала на 188% 5 20.08.2021, 11:52

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Самый дешевый картофель в стране — из Пакистана.

Цены на картофель в этом году бьют рекорды. Профсоюзы подсчитали, что в Минске он только за июнь подорожал на 188%. Найти картошку дешевле 1 рубля за килограмм — задача не из простых. В службах доставки ценник и вовсе превышает в некоторых случаях отметку в 4 рубля. И это при том, что по официальной статистике стоимость в июле начала снижаться.

Сайт zerkalo.io посмотрел, сколько сейчас стоит картошка.

В магазине «Соседи» в Минске белорусскую картошку продают по 1,14 рубля, в гастрономе на Логойском тракте — 1,71 рубля, а в магазине «ПровиантЪ» на Коласа — 1,57 рубля.

В «Е-доставке» дешевле всего стоит картошка из Азербайджана — 1,29 рубля за килограмм (красная — по 1,79 рубля). Пакистанская обойдется в 1,68 рубля (красная — 1,79 рубля), украинская — 1,75 рубля. Дороже всего в этой службе стоит белорусская картошка — 1,81 рубля.

В службе доставки Green израильский картофель (мытый) обойдется в 1,94 рубля. Есть также импортная (страна не указана) по 2,36 рубля. Дороже всего стоит российский — 4,34 рубля. Азербайджанская обойдется в 1,85 рубля. Белорусского картофеля в продаже 19 августа в этой службе не было.

В службе доставки товаров Fresh Комаровка стоимость картофеля доходит до 3,9 рубля (такой ценник на ранний красный из Азербайджана, белорусский здесь стоит 2,9 рубля).

На Комаровском рынке на прошлой неделе цены на картофель начинались от 70 копеек за килограмм, но в нескольких местах доходили до 2,5 рубля. Для сравнения: в прошлом году в это время цены на нее стартовали от 30 копеек.

Фермеры, которые торгуют на Комаровке, прогнозируют, что осень цены на картошку должны упасть. «Цены на свеклу, морковь и картофель выросли не только у нас, но и в России. У них проблема не только в том, что все дорожает, но еще и в том, что работать на земле некому. Поэтому посевные площади приходится сокращать. И современных хранилищ не хватает. Собственно, как и у нас», — пояснял фермер.

По данным Белстата, за 7 месяцев этого года картофель подорожал почти в 1,8 раза. При этом в июле средняя цена на него, по официальной статистике, упала на 20%.

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