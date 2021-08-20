Медалистка ОИ-2020 из Польши продала награду, чтобы оплатить дорогую операцию ребенку 1 20.08.2021, 11:57

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Мария Андрейчик

Фото: Reuters

На пути к Токио она сама победила тяжелый диагноз.

Польская спортсменка Мария Андрейчик всего две недели назад завоевала серебро на Олимпиаде-2020 в Токио, но уже выставила награду на аукцион. Все для того, чтобы спасти жизнь ребенка, пишет «Трибуна».

Андрейчик взяла серебро Токио-2020 в метании копья – эта медаль стала первым серьезным достижением в карьере 25-летней спортсменки. Но сейчас спортсменка выставила драгоценную во всех смыслах медаль на аукцион – так она хочет помочь больному ребенку.

8-месячному Милошеку Малыше требуется операция на сердце, которую могут сделать в университете Стэнфорда в США. Стоимость операции – 250 тысяч долларов. За медаль Андрейчик запросила половину от общей суммы – 125 тысяч.

Сама спортсменка уверена, что награда – не самое главное. Важнее сам факт того, что она ее завоевала.

«Настоящая ценность этой медали навсегда останется у меня в сердце. Сама же награда – это просто вещь, но она может сильно помочь другим людям. Это серебро может спасти жизнь вместо того, чтобы пылиться на полке в шкафу.

Именно поэтому я решила выставить ее на аукцион, чтобы помочь больному ребенку.

У Милошека – серьезное заболевание сердца, ему необходима операция. У него уже есть некоторая сумма от мальчика по имени Кубус – тот, к сожалению, не выздоровел, так что его родители решили отдать Милошеку те деньги, которые собрали на лечение сына. Но я тоже хочу помочь. Ради него я отдам олимпийскую медаль», – рассказала Андрейчик в интервью польскому телевидению.

Андрейчик не понаслышке знает, что такое серьезная болезнь. Она поборола рак костей (диагноз поставили в 2018-м) и смогла вернуться в спорт. На Олимпиаде-2016 в Рио ей не хватило всего 2 см до бронзы. Но в Токио-2020 наконец-то сбылась ее мечта.

Аукцион завершился успешно – лот выиграла сеть польских супермаркетов Żabka, а 125 тысяч долларов отправились Милошеку. Однако компания-победитель решила вернуть медаль Марии, восхитившись ее поступком.

«Мы впечатлены ее прекрасным и по-настоящему благородным жестом», – сообщили в компании.

А маленький Милошек теперь отправится в США на операцию – благодаря Андрейчик нужную сумму быстро собрали.

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