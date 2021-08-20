Тараканы уйдут под плинтус 20.08.2021, 12:13

Рабочий класс и все люди труда смогут объединиться и показать, кто в Беларуси истинный хозяин.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением участника одного из протестных минских чатов:

— Лукашеску вбил себе в голову, что только путем насилия, только «жэстачайшыми» методами он наведет «порядок» — тот, о котором он мечтал, о котором он уже говорил, рассуждая о Гитлере. По его разумению такой порядок сохранит его личную власть настолько долго, насколько он пожелает.

У меня большая надежда на то, что рабочий класс и все люди труда могут объединиться и показать, кто в доме истинный хозяин.

Никто не намерен жить в условиях оккупации, никто не смирится с применением силы, никто не откажется от своих прав быть свободными и людьми зваться. Людей новой Беларуси уже не загнать в прошлое, под плинтус уйдут те тараканы, которые сегодня позволяют себе измываться над народом, но которых мы вытащим на белый свет и поступим с ними по справедливости.

Наказание для палачей — и божье, и людское – обязательно наступит.

Я в это свято верю!

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