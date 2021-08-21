Убывай! 11 Артем Черников

21.08.2021, 8:12

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Луканомика рухнула на самом неожиданном продукте.

Мы достигли апогея в такой степени, что сами «ябатьки» скоро вынесут таракана на вилах из его дворца.

Не выдерживают даже трехпроцентные люди из колхоза, которые в открытую назывались его электоратом. «Техника стоит без запчастей, а они покупают себе диваны, тапочки и посуду», - говорит рабочий.

Недальновидное руководство. Давным давно нужно билеты на самолет покупать и бежать как можно скорей. В тонущую лодку диваны точно не вместятся, да и мелкие назначенцы вряд-ли туда попадут.

В день когда все остановится, а этот день настанет, таракан ни о ком не вспомнит. Ведь ему всегда важно было спасти только свою шкуру и он пожертвует каждым, кто его сейчас так упорно прикрывает, делая вид что на предприятиях «все спокойно».

Но все мы видим, что это далеко не так. Выплаты сильно снижаются, маркировка продукции предприятий, попавших под санкции, меняется под левые конторы, а про цены я вообще молчу. Картошка подорожала аж на 188%. Это абсурд: самый дешевый картофель в Беларуси — импортированный из Пакистана. То есть, дешевле купить картошку, которую провезли 4195 км. В это цену включена логистика и сбор торговой точки, плюс «навар». Луканомика рухнула на самом неожиданном продукте.

Бывшему колхознику, странным образом попавшему не в свое кресло, теперь даже его хваленные колхозы нельзя доверить. Все к чему прикасается диктатор, принимает деструктивный характер. Его страх — это мы, простые рабочие. Трактористы, заводчане, офисные сотрудники — да кто угодно. Его реальная угроза — забастовка. Санкций он, как и «ковида», не видел, хоть и чувствует максимально на своей шкуре. Но он видел толпы рабочих и слышал громогласное: «Уходи, проваливай! Пошел на х…! Убывай».

Это его самая страшная фобия: рабочие с гаечными ключами перед дворцом. Его страх очень скоро станет неизбежной явью.

Протесты белорусских рабочих увидел весь мир. Забастовочное движение, стало новинкой для белорусов, но оно развивается с неимоверной скоростью. Сюрпризов для узурпатора будет очень много. Он загнан на минное поле, где ежедневно совершает ошибки.

Нам же необходимо принять как факт: общенациональная забастовка случится в любом случае. Для него это — неизбежная кара, для нации это — огромный шаг вперед. Важно быть готовым морально и материально. Создайте неприкосновенные запасы продуктов и финансовую подушку уже сейчас.

Страйк может случиться в любой момент. Мы знаем только то, что рабочие встанут друг за друга в любом случае. Враг у нас один. Требования спустя год неизменны: освобождение всех незаконно осужденных, новые честные выборы без Лукашенко. Это изменит наше восприятие, это изменит страну, это сделает нас еще более сильными и свободными. Забастовка — это наш новый бренд, который просто обречен на успех.

Стачке быть!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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