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Сенатор Роберт Менендес призвал МВФ оставить Лукашенко без денег

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  • 21.08.2021, 8:29
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Сенатор Роберт Менендес призвал МВФ оставить Лукашенко без денег
Роберт Менендес
Фото: Wikipedia

Политик направил письмо президенту США и руководству фонда.

Сенатор Роберт Менендес направил Джо Байдену письмо, в котором призвал правительство США и руководство МВФ официально не признать режим Лукашенко, сообщает телеграм-канал НАУ.

Основные тезисы из письма сенатора:

1) Получение Лукашенко $1 млрд от МВФ подорвет усилия США по лишению его незаконного режима ресурсов, которые он может использовать для продолжения насильственного удержания власти и репрессий. Совершенно необходимо, чтобы международное сообщество заблокировало режиму доступ к SDR.

2) Чтобы это случилось, МВФ должен будет формально отменить признание правительства Лукашенко. И Соединенные Штаты должны добиться от МВФ такого решения. США предприняли аналогичные усилия, когда незаконным правительствам Венесуэлы и Мьянмы было отказано в доступе к ресурсам МВФ.

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