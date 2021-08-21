Сенатор Роберт Менендес призвал МВФ оставить Лукашенко без денег

Сенатор Роберт Менендес призвал МВФ оставить Лукашенко без денег8
- 21.08.2021, 8:29
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Политик направил письмо президенту США и руководству фонда.
Сенатор Роберт Менендес направил Джо Байдену письмо, в котором призвал правительство США и руководство МВФ официально не признать режим Лукашенко, сообщает телеграм-канал НАУ.
Основные тезисы из письма сенатора:
1) Получение Лукашенко $1 млрд от МВФ подорвет усилия США по лишению его незаконного режима ресурсов, которые он может использовать для продолжения насильственного удержания власти и репрессий. Совершенно необходимо, чтобы международное сообщество заблокировало режиму доступ к SDR.
2) Чтобы это случилось, МВФ должен будет формально отменить признание правительства Лукашенко. И Соединенные Штаты должны добиться от МВФ такого решения. США предприняли аналогичные усилия, когда незаконным правительствам Венесуэлы и Мьянмы было отказано в доступе к ресурсам МВФ.