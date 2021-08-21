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Россия передает жизни своих граждан в руки «Талибана»

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  • 21.08.2021, 8:36
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Россия передает жизни своих граждан в руки «Талибана»

Ими сейчас «занимается» самая известная террористическая организация.

"События развивались быстрее, чем кто-либо мог предположить в Москве. В понедельник вооруженные силы "Талибана" "взяли под охрану" периметр вокруг российского посольства - просторного автономного лагеря на окраине Кабула. На следующий день посол России Дмитрий Жирнов провел прошедшую "позитивно и конструктивно" встречу с представителями запрещенного в России "Талибана", позже подтвердив, что старейшие представители движения обещали безопасность российским дипломатам в Афганистане. Было четко донесено одно: теперь Россия теперь доверяет талибам жизнь собственных людей", - пишет журналист The Daily Beast Анна Немцова (перевод — inopressa.ru).

(...) "Россия готова признать политическую мощь "Талибана", но мы не можем сделать это в одиночку, но желательно в коалиции с Китаем, Пакистаном, Ираном и Турцией", - сказал The Daily Beast давний эксперт по российско-афганским отношениям Юрий Крупнов. (...) Крупнов убежден, что Россия может построить надежные деловые отношения с "Талибаном". "Хорошо, что Министерство иностранных дел ведет переговоры с "Талибаном" с тех пор, как мы привезли пуштунов в Москву в 2016 году. Теперь у нас должны быть рычаги воздействия на "Талибан", чтобы сосредоточить его экономику на строительстве железных дорог и гидроэлектростанций, а не на производстве наркотиков. Сегодня 70% экономики Афганистана оборотом 19 млрд долларов зависит от незаконного оборота героина, - рассказал Крупнов The Daily Beast. - "Талибан" заинтересован в восстановлении экономики Афганистана, чтобы стать законной силой, поэтому российская коалиция с Китаем, Пакистаном, Ираном и другими союзниками может помочь Афганистану в развитии альтернативной экономики". (...)

"(...) Наша главная цель - сконцентрироваться на буфере безопасности для стран Центральной Азии на случай негативного развития событий", - говорит он. "На данный момент наш план состоит в том, чтобы добиваться признания политической власти "Талибана" в ООН, и если это не сработает, мы попытаемся признать "Талибан"* с коалицией соседних с Афганистаном стран Центральной Азии, включая Китай, Пакистан, Иран и Турцию".

"Как и миллионы людей во всем мире, российские либералы были шокированы, увидев ужасающие кадры из Кабула в начале этой недели. "Я просто не могу понять, как Кремль может доверять серийным убийцам, террористам, ответственным за тысячи смертей, - сказал The Daily Beast местный депутат в Санкт-Петербурге Борис Вишневский. - В то же время многих членов [российской] оппозиции, которые никогда никого не убивали, преследуют как "экстремистов" по всей стране".

"Неясно, сколько времени понадобится России, чтобы исключить "Талибан" из своего списка террористов. Несмотря на десятилетнюю войну СССР в Афганистане, русских все еще называют в Кабуле "шурави" (друг). СССР мечтал построить в Афганистане социалистический рай. Тысячи афганцев получили образование в СССР, многие из них имеют прочные связи с афганской диаспорой в России. В России также есть поколение постсоветских экспертов, говорящих на афганских языках пушту, дари и фарси. Аркадий Дубнов, эксперт Московского центра Карнеги, путешествует по Афганистану более двух десятилетий".

"Меня не беспокоит безопасность наших дипломатов в Кабуле, - сказал Дубнов The Daily Beast. - Их сейчас охраняет лучшая террористическая организация. Да, в моих словах есть горькая ирония - все в этой ситуации до крайности цинично".

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