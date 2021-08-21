Черногория в разгар туристического сезона изменила правила въезда в страну 21.08.2021, 10:05

Изменения вступят в силу 24 августа.

С 24 августа Черногория ужесточает правила въезда для иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом 20 августа сообщил Институт общественного здоровья Черногории.

Граждане Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Северной Македонии, Косово могут въезжать в Черногорию по-прежнему без ограничений.

Все остальные при въезде в Черногорию должны выполнить одно из следующих условий:

справку о вакцинации (полностью или первой дозой, Черногория признает и российскую вакцину «Спутник»);

иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа;

иметь отрицательный экспресс-тест, сделанный не более чем за 48 часов;

предоставить доказательства того, что прибывающий переболел COVID-19, а с момента получения первого положительного теста прошло не более 180 дней.

Дети до 5 лет въезжают без справок.

Если у туриста не будет ни одного из документов, его отправят на двухнедельную самоизоляцию. Выйти с самоизоляции можно после шестого дня пребывания в Черногории при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Усиленные карантинные ограничения будут действовать по крайней мере до 10 сентября.

Напомним, в апреле Черногория отменили для белорусов (а также россиян и украинцев) все ограничения на въезд в страну.

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