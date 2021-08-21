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Ученые обнаружили исчезнувший древнеримский город

  • 21.08.2021, 10:37
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Ученые обнаружили исчезнувший древнеримский город
Иллюстрационное фото

Еще недавно никто не мог назвать его точное местоположение.

Археологи нашли исчезнувший древний город Неаполис после того, как из-за шторма обнажились «странные камни» на морском дне. Очень давно этот город играл важную роль и считался процветающим, но никто не мог назвать его точное местоположение.

Об этом сообщает Daily Express (перевод — planetanovosti.com).

Город основал еще Юрий Цезарь, но постепенно, когда в империи появились многочисленные проблемы, в упадок начал приходить и Неаполис. Мунир Фантар искал исчезнувший город на протяжении 20 лет, но многочисленные экспедиции не приносили никакого результата. Он отмечал неоднократно, что Неаполис – это самая большая загадка, которую ему нужно было обязательно разгадать.

Безрезультатные поиски продолжались вплоть до 2013 года. Место, где находился древний город, было обнаружено совершено случайно благодаря шторму в Средиземном море. Сильный ветер убрал воду с морского дна рядом с побережьем Набеля, что в Тунисе. Спустя несколько дней было зафиксировано наличие странных построек из камня.

Исследование показало, что это многочисленные каменные блоки, фундаменты разных зданий и колоны. Фантар отметил, что специалисты были шокированы находкой, ведь это оказался Неаполис, который уже и не рассчитывали в ближайшее время отыскать. Эксперты быстро нанесли на карту здания, улицы и даже промышленную площадь огромного размера. В скором времени ученые надеются, что смогут определить, какую именно роль играл этот таинственный город в судьбе Римской империи.

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