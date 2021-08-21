Умер попавший под пресс рабочий кузнечного цеха МТЗ 4 21.08.2021, 10:45

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Мастеру было 36 лет.

Рабочего зажало между стенками дробометного барабана в кузнечном цеху Минского тракторного завода. Он погиб, сообщает пресс-служба МЧС.

20 августа в 16.28 в МЧС поступило сообщение, что между стенками дробометного барабана в кузнечном цеху МТЗ в Минске зажало мужчину.

Прибывшие спасатели вытащили из барабана тело 36-летнего мужчины.

«Причина инцидента — нарушение правил безопасности погибшим», — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщает телеграм-канал БОР (Белорусское объединение рабочих), погибший занимал должность мастера кузнечного цеха термического участка.

«В результате ЧП погиб Трущенко Александр 1985 года рождения. Он занимал должность мастера кузнечного цеха термического участка», — сообщил телеграм-канал.

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