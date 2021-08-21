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Книга Навального стала бестеллером в Германии

  • 21.08.2021, 11:24
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Книга Навального стала бестеллером в Германии

Политик воспринимается как продолжатель традиций мирного сопротивления.

Вышедшая в начале августа в Германии книга судебных речей Алексея Навального "Не молчите!" ("Alexei Nawalny - Schweigt nicht! Reden vor Gericht". - Droemer, 2021) практически сразу попала на 19-е место в двадцатке самых продаваемых книг нон-фикшн в твердой обложке по версии издания Der Spiegel, а также на пятое место среди самых продаваемых немецких политических изданий на сайте Amazon. Тонкая книжка - меньше 100 страниц - включает в себя четыре речи, произнесенные Навальным после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, пишет dw.com.

Первая речь прозвучала уже 18 января на судебном заседании о продлении срока задержания в УВД города Химки и опубликована под заголовком "Не бойтесь - выходите на улицы". Вторая - "Владимир Отравитель Трусов. Именно так он войдет в историю" - 2 февраля в Симоновском районном суде Москвы на процессе по нарушению условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Третья речь - "Россия будет счастливой!" - произнесена на апелляционном заседании по тому же делу в Мосгорсуде 20 февраля. И в тот же день Навальный выступил в Бабушкинском районном суде, где его судили по делу о "клевете на ветерана" - в сборнике это текст под заголовком "Вы используете прошлое, потому что вам не хочется говорить про настоящее".

Абсурдная атмосфера суда

Оригиналы выступлений на русском языке тоже приведены в билингвальном сборнике. Переводчица Александра Берлина считает, что "самым сложным было передать по-немецки их устный компонент". Навальный не читал по бумажке заранее сочиненные пассажи, в его выступлении ощущается энергетика уличного митинга.

"Да, он надеется, что потом кто-то послушает это на YouTube, но он говорит, глядя в глаза судьям, прокурору и всем этим людям, которые хотят ему зла, - говорит переводчица. - И я тут не знаю, он настолько "толстый тролль", что не боится, условно говоря, получить лишний год, лишь бы над ними поиздеваться, или все-таки какая-то частичка души в нем надеется, что судья, выслушав его, встанет и скажет: нет, я передумала, я хочу быть хорошим человеком". В словах Навального слышны то яростный порыв, то ирония - эту амбивалентность надо было сохранить в переводе.

"Чтобы передать абсурдную атмосферу происходящего, мне хотелось бы, конечно, обращаясь к немецким читателям, написать в начале что-то вроде: "Представьте себе душную, тесную комнату, представьте себе Навального в клетке…" - но для переводчика такое - непозволительно, - рассказывает Берлина. - Зато я постаралась везде, где возможно, оставить реплики судьи и прокурора". Действительно, хотя этого вроде не ждешь от книги судебных речей, она захватывает как жесткий документальный спектакль-вербатим, герой которого говорит о свободе в условиях своей абсолютной несвободы.

Конкретный российский контекст

Речи Алексея Навального предваряет краткая информационная справка: от событий 20 августа 2020 года, когда ему вдруг стало плохо в самолете, летящем из Томска в Москву, до возвращения в Москву в январе 2021-го после успешного лечения в Германии от последствий отравления, задержания в аэропорту и публикации два дня спустя разоблачительного фильма про "дворец Путина".

Завершается книжка еще более сжатой информацией о вынесенных приговорах и небольшим справочным аппаратом. Редакторы Томас Бланк (Thomas Blanck) и Илька Хайнеман (Ilka Heinemann) поясняют, что не ставили перед собой цели рассказать биографию Навального, а хотели "дать конкретный контекст для понимания четырех речей". Кстати, солидный том с биографией Навального, написанной в академическом стиле, вышел из печати в другом издательстве примерно в это же время, но, кажется, вызвал меньший интерес.

Комментарии к речам поясняют не самые очевидные для немецкой публики моменты из российской общественно-политической повестки, рассказывают о важных фигурах, связанных с режимом, таких как Игорь Сечин или братья Ротенберги, а также о событиях, на фоне которых шли процессы, например, о массовых выступлениях в поддержку Навального 23 января. В результате возникающей общей картины становится ясно, как российская судебная система действует в отношении оппозиционера - "не в соответствии с верховенством права, а политически", говорит Илька Хайнеман.

Мирное гражданское сопротивление

"Письма из тюрьмы - это культурный феномен", - делится своим мнением по поводу вышедшего издания Штефани Шиффер (Stefanie Schiffer), глава признанной в России "нежелательной организацией" Европейской платформы за демвыборы. Она вспоминает участвовавшего в антинацистском сопротивлении лютеранского пастора Дитриха Бонхёффера (Dietrich Bonhoeffer), чьи послания из заключения "имели воздействие и указали на возможное будущее за пределами правящей власти", а также чешского диссидента и писателя Вацлава Гавела, ставшего президентом Чехии после победы "бархатной революции". По ее мнению, Навальный к нынешнему времени "приобрел моральный авторитет и харизму, которые ставят его на такой же уровень".

Конечно, Навальный стал особенно известен в Германии после прошлогодней истории с его отравлением, а затем лечением в берлинской клинике "Шарите". Но его выступления в суде, помимо чисто российского контекста, воспринимаются и как часть европейской традиции мирного гражданского сопротивления, когда на принципах демократии и права настаивают даже в моменты наибольшей личной опасности. В такой оптике далекий политик из чужой страны вдруг оказывается своим, близким, а его действия ясными и логичными, включая даже беспрецедентное возвращение из Германии в Россию под угрозой неминуемого ареста. И книгу речей Навального с интересом читают в Германии именно поэтому.

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