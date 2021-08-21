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Шах Масуд-младший готовится дать бой талибам

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  • 21.08.2021, 14:07
  • 3,192
Шах Масуд-младший готовится дать бой талибам

К борьбе против «Талибана» могут присоединиться новые силы.

Очень интересные новости приходят из Афганистана. Как вы знаете — почти всю страну уже захватили члены запрещенного в России (но принимаемом в качестве гостей) террористического движения "Талибан", но непокоренным остался один очень важный регион — Панджшерское ущелье, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Это свободолюбивый регион Афганистана, в котором в восьмидесятые годы против "шурави" воевала огромная армия под командованием Ахмад Шах Масуда — командира моджахедов, который хотел для Афганистана прозападного вектора развития.

Ахмад Шах Масуд был подло убит талибами в 2001 году — они подослали к нему террористов-смертников под видом журналистов. До сегодняшнего дня Шах Масуд почитается как национальный герой Афганистана и борец как с советскими захватчиками, так и с талибами — в Панджшерском ущелье находится его мавзолей и можно увидеть множество билбордов с его портретами.

После недавнего захвата Афганистана талибами из Панджшера не было практически никаких новостей — как выяснилось, это был тактический ход, и сейчас сын Шах Масуда, Ахмад Шах Масуд младший в Панджшерском ущелье собирает силы против талибов и готовится дать им бой.

На могиле Панджшерского Льва

Несколько дней после захвата талибами Афганистана Панджшерское ущелье молчало — но 16 августа Ахмад Шах Масуд обратился к соотечественникам из Афганистана, рассказав о том, что моджахеды в Панджшере поднимаются против талибов: "Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку".

Масуд младший вспомнил и о своем отце (на которого он кстати похож как две капли воды): "Мой отец, национальный герой Ахмад Шах Масуд, оставил мне наследие, и это наследие — борьба за свободу афганцев. Этот бой теперь мой". Ахмад Шах Масуд младший также напомнил странам Запада о том, как они помогали Афганистану в борьбе против СССР и талибов, и призвал оказать Афганистану и борцам за свободу новую помощь.

В фейсбуке появились фальшивые новости о том, будто бы Шах Масуд младший покинул страну или даже якобы сдался талибам — в опровержении этого Шах Масуд младший опубликовал видео из Панджшерского ущелья, в котором видно, что он находится в Панджшере, у мавзолея своего отца, которого часто называют "Панджшерским львом".

Кто еще может противостоять талибам?

Несмотря на то, что большая часть Афганистана захвачена талибами — помимо Ахмад Шах Масуда младшего в стране есть еще силы, которые могут оказать серьезное сопротивление "Талибану". Во-первых, это вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который по законам Афганистана сейчас должен являться исполняющим обязанности президента — после бегства из Кабула президента.

Во-вторых — это маршал Дустум, который в восьмидесятые годы был союзником Ахмад Шах Масуда по борьбе с СССР и позже боролся с талибами. Сейчас маршал выехал в узбекский город Термез — но сдаваться явно не собирается и может принять участие в анти-талибской коалиции, которую скорее всего создадут Шах Масуд младший и Амрулла Салех.

Что будет дальше?

Что будет дальше в Афганистане — пока не знает никто. Скорее всего, талибы все же получат какое-то сопротивление как минимум в Панджшере — Шах Масуд младший заявляет, что это его война и шанс отомстить талибам за смерть отца. Думаю что по прошествии месяцев под властью талибов уровень жизни в Афганистане сильно упадет — и к борьбе против талибов могут присоединиться новые люди.

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