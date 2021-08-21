«Роскосмос» в седьмой раз перенес полет на Луну 1 21.08.2021, 14:21

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Запуск станции изначально планировали на 2014 год.

«Роскосмос» снова отложил запуск станции «Луна-25» - первого за полвека российского проекта по полету к спутнику Земли.

Запуск станции, который изначально планировали на 2014 год, перенесен в седьмой раз подряд - с октября 2021-го на май 2022-го.

При проверке в условиях эксперимента была выявлена «необходимость дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки», сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Нужно обеспечить надежность первой миссии на Луну в современной истории России, подчеркнули в «Роскосмосе». Предыдущий аппарат - «Луну-24» - Советский союз запустил в 1976 году.

Весь набор научных инструментов, разработанных в ИКИ РАН, давно готов и прошел проверку, а очередной перенос пуска связан с неготовностью других служебных систем миссии, рассказал «Газете.ру» источник в космической отрасли.

Закончить к октябрю подготовку аппарата, который задумывался как пропуск обратно в клуб великих космически держав, разработчики уже не успевают. «Слишком мало времени, - признает вице-президент РАН академик Юрий Балега. - В этом году «Луна-25» не полетит».

После многочисленных неудач межпланетных миссий и деградации космической отрасли до уровня «извозчика», забрасывающего астронавтов и спутники на орбиту, ученые боятся снова потерпеть фиаско. «Первая российская экспедиция на южный полюс Луны должна стать успешной, - объясняет заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов. - Мы полетим тогда, когда результаты всех испытаний будут положительными. Будем испытывать сколько понадобится, чтобы все хвосты подчистить».

По словам Митрофанова, из неудач «Марса-96» и «Фобоса-Грунта» все уроки извлечены.

Самый продолжительный «долгострой» в российском космосе, «Луна-25» откладывалась столько раз, что из проекта уже вышла Швеция. Устав ждать, шведы разместили свои приборы на борту китайского лунохода «Нефритовый заяц». Конца и края этому не видно, сетует академик Михаил Маров, принимавший участие в нескольких советских межпланетных миссиях, в том числе по доставке лунного грунта на Землю.

«Мы разучились садиться на Луну, - сокрушается он. - В 70-е годы мы делали это неоднократно, а сейчас мы утратили все то, что обеспечивало наши достижения».

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