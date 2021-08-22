Появились новые данные, свидетельствующие об утечке коронавируса из лаборатории в Китае 3 22.08.2021, 8:03

6,784

Первым зараженным мог стать кто-то из работников Уханского института вирусологии.

Новые данные исследований о происхождении коронавируса Sars-Cov-19 свидетельствуют, что вирус появился раньше, чем стало известно о первых случаях заболевания в китайском Ухане (провинция Хубэй) в декабре 2019 года, пишет The Economist.

Издание отмечает, что это может свидетельствовать о лабораторном происхождении коронавируса.

Отмечается, что на фоне все большего количества доказательств такой версии, китайские власти отказываются от сотрудничества с ВОЗ для поиска источника болезни и избегают расследования версии об утечке вируса из лаборатории.

Так, Китай всячески препятствовал работе исследовательской группы ВОЗ, которая в январе 2021 года прибыла в Ухань, откуда, как считается, началось распространение коронавируса Sars-Cov-19, чтобы выяснить его происхождение. В отчете ВОЗ в итоге назвали «маловероятной» версию о лабораторном происхождении вируса, но этот вывод следовал не из достаточного количества доказательств, а из-за твердого отказа китайских участников совместного исследования изучать вопрос глубже и многочисленных препятствия для исследования, созданных КНР. Так же отвергли и версию о том, что вирус мог впервые попасть в организм человека, отбиравшего опытные образцы летучих мышей для китайских лабораторий, занимавшихся их изучением.

Но через некоторое время после публикации доклада по итогам расследования в Ухане в ВОЗ заявили, что рано исключать версию о лабораторном происхождении вируса и призвали продолжить поиски источника его вспышки, включая дальнейшую работу на рынках животных в Ухане, исследования ранних случаев и аудит местных лабораторий.

Однако правительство Китая гневно отреагировал на идею дальнейших исследований на своей территории и отказалось от сотрудничества с организацией на втором этапе расследования.

Когда стало понятно, что надежды на сотрудничество Китая нет, все большее значение стали приобретать источники данных, которые не зависят от китайских властей. Одним из направлений интереса исследователей к поиску «корней» коронавируса стали данные о генетических последовательности в его ДНК.

В своем материале The Economist ссылается на данные о генетических последовательностях, полученные группой интернет-расследователей под названием DRASTIC методом исследования открытых данных в интернете.

Команда исследователей DRASTIC пыталась изучить подробнее деятельность Института вирусологии Уханя, в частности данные о случаях заражения коронавирусом в лаборатории и о генетических последовательностях, исследуемых там вирусов, попавшие в распоряжение Национального центра биотехнологической информации США.

Исследователь данных Жиль Деманеуф, который работает с DRASTIC, считает, что американская разведка, которая по приказу президента США Джо Байдена должна расследовать происхождение коронавируса, работает именно по такому методу, изучая ранние случаи заражения вирусом. Возможно в разведке даже смогли получить доступ к данным китайских машин для упорядочения генетического кода, предполагает он.

Журналисты отмечают, что по информации, предоставленной Китаем, в совместном исследовании был сделан вывод, что маловероятно, что до декабря 2019 года в Ухане происходила какая-то существенная передача вируса. Однако, это вряд ли правда, говорится в статье.

Так, газета South China Morning Post, базирующаяся в Гонконге, получила правительственные документы в 2020 году, которые показывали от одного до пяти новых случаев в день в Ухане с 17 ноября 2019 года. Другие данные подтверждают вероятность того, что вирус распространялся гораздо раньше, чем об этом говорится в официальной версии.

Кроме того, циркуляция вируса могла не ограничиваться только Китаем: «Существует все больше доказательств, свидетельствующих о ранних инфекции в других местах. Эти случаи были завезены из Китая, ни один вирусолог не сомневается, что Хубэй [китайская провинция со столицей в городе Ухань] был местом, где вирус попал в человеческий организм», — пишет The Economist.

«Но если циркуляция вируса в Хубэе началась раньше, чем считалось и не может быть оценена через местные исследования, то наличие случаев в других местах дает альтернативный способ получить представление о сроках появления вируса. Если бы была возможность выявить конкретную связь путешественников, это помогло бы идентифицировать группу в провинции Хубэй, которая была заражена на ранних этапах появления вируса», — говорится в материале.

В частности журналисты ссылаются на исследования образцов крови от 9144 человек в 12 различных регионах Франции, которое выявило семь человек, имеющих антитела против Sars-cov-2. Все образцы при этом были взяты в ноябре 2019 года.

Образцы антител против Sars-cov-2 также обнаружили при исследовании рака легких в Италии. Анализы брались еще в сентябре 2019 года.

Другое исследование антител свидетельствует о том, что вирус циркулировал в то же время на севере Италии, особенно в Ломбардии, регионе, который имеет тесные связи с Уханем из-за торговли одеждой. Именно этот регион охватил вспышка коронавируса в марте 2020 года.

«Но тесты на антитела могут дать ложные положительные результаты», — отмечает издание.

Поэтому группа исследователей из Ломбардии решила искать в биологических образцах последовательности генов Sars-cov-2. В исследовании, опубликованном в августе этого года в научном издании Lancet, говорится о том, что среди 289 мазков и анализов мочи, взятых у людей, имевших сыпь еще во второй половине 2019 года, было выявлено 13 последовательностей генов sars-cov-2 в 13. Самый ранний из образцов был взят 12 сентября 2019 года.

Первые мутации

Судхир Кумар из Университета Темпл в Филадельфии говорит, что подобные исследования ранних случаев заражения коронавируса должны помочь установить его происхождение. Доктор Кумар рассказал журналистам, что исследования его команды обнаружили различия в последовательности генов Sars-cov-2 в различных образцах jn последовательности генов вируса у первых пациентов из Ухани. По его мнению, это свидетельствует о том, что вирус был достаточно распространен до декабря 2019 года, ведь определенные мутации произошли до этого периода. Исследователь считает, что образцы из Ломбардии могут свидетельствовать, что вирус мог появиться в Китае еще в конце лета 2019 года.

«Нужны более систематические международные исследования этих ранних инфекций и их обстоятельств», — говорится в материале The Economist.

Руководитель отдела новых заболеваний и зоонозов в ВОЗ Мария ван Керкхов предполагает, что возможно провести приоритетную работу по исследованию вируса в районах, где наблюдались первые вспышки в Америке, Франции, Италии и Испании.

«Я думаю, что когда-то это произойдет», — говорит доктор Кумар.

«Сбежал» ли вирус из лаборатории?

Издание отмечает, что данные о более раннем происхождение коронавируса свидетельствуют в пользу версии о его утечки из лаборатории.

Так, в начале августа этого года представители республиканцев в комитете по иностранным делам Палаты представителей США опубликовали 84-страничный доклад, аргументирующий такую версию. В ней уделяется внимание небольшой, но смертельной вспышке болезни, произошедшей на заброшенной медной шахте в китайской провинции Юньнань еще в 2012 году. Как оказалось, один из вирусов, который изучался в Уханском институте вирусологии, был взят из этой шахты, и он является ближайшим из известных к Sars-cov-2.

В отчете республиканцев подчеркивается важность того факта, что 12 сентября 2019 года база данных с подробностями последовательностей и образцов Уханского института вирусологии была удалена. В отчете это понимается как начало сокрытия китайскими властями информации о вирусе, когда там поняли, что что-то пошло не так, аргументируя утечку информации в конце августа или в начале сентября 2019 года. В то же время в научном учреждении удаление данных объяснили ответом на кибератаки.

«Утечка вируса — не единственная версия, которая исследуется», — говорится в материале.

Первым зараженным мог стать кто-то из работников Уханского института вирусологии или другой лаборатории, собиравшей и исследовавшей образцы летучих мышей, сказал в телеинтервью доктор Бен Эмбарек.

«И важно помнить, что причиной может быть другая форма передачи вируса за пределами лаборатории, либо непосредственно от летучей мыши, или с помощью других видов», — отмечает издание.

Переводят стрелки

«Китай явно не хочет расследования утечек из лабораторий; но это не значит, что там знают, что это произошло. Он также вводит в заблуждение относительно рынка Хуанань [рынок экзотических животных и морепродуктов в Ухане, с которого, по версии китайских властей, началось распространение коронавируса], отказывая в доступе к данным о первых случаях заражения и маскируясь различными другими версиями, не относящимися к лабораторным утечкам. Наиболее очевидное объяснение состоит в том, что Китай на самом деле не хочет никакого окончательного ответа на вопрос. Антисанитария, безрассудный ловец летучих мышей или невезучий спекулянт не были бы такими плохими объяснениями с точки зрения вины, как источник в правительственной лаборатории», — говорится в статье The Economist.

«Но любой четкий ответ на вопрос о происхождении вируса, вероятно, делает Китай плохим, если только он не может найти способ обвинить кого-то другого», — отмечается в материале. С этой целью Китай призвал к расследованию относительно Форта Детрик в Мэриленде, США — исторической родины американских исследований биологического оружия, а государственные СМИ КНР регулярно публикуют предположения о причастности американской лаборатории.

Риски новой пандемии

Отмечается, что версия о передаче вируса человеку от летучих мышей не должна обязательно изучаться именно в Китае. Китайская провинция Юньнань граничит с Лаосом, Мьянмой и Вьетнамом, поэтому образцы от летучих мышей за пределами Китая могли бы дать хорошее представление о разнообразии вирусов на другой стороне границы. Так же полезной была бы и оценка имеющейся в регионе торговли сельскохозяйственными и дикими животными.

«Однако в такой работе есть неотъемлемый риск, который следует учитывать. Попытки установить корни Covid-19 путем поиска природного резервуара чего-то очень похожего на Sars-cov-2 подвергают людей риску, что может вызвать пандемию. Как ни странно, но сама возможность утечки из лаборатории вызывает вопрос о том, как наиболее безопасно проводить расследования других сценариев происхождения вируса», — подчеркивают журналисты.

Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус в июле этого года призвал к дальнейшим расследований коронавируса Sars-cov-2 и объявил о создании новой постоянной группы «охотников за патогенами» — Международной научно-консультативной группы по вопросам происхождения новых патогенов (SAGO).

«Но нужно будет рассмотреть более общие вопросы на будущее — например, как быть уверенным, что исследования патогенов, вызвавших прошлые вспышки болезней, никогда не создадут новые вспышки», — пишет The Economist.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».