«Люди бросались на самолеты, а военные сдерживали толпу» 22.08.2021, 9:00

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Как афганский ученый чудом смог выбраться из Кабула.

Афганский экономист и бывший чиновник Ханиф Суфизада работает в Центре афганских исследований Университета Небраски. Он оказался в Кабуле накануне хаоса во время вывода армии США, когда тысячи афганцев рванули в аэропорт, чтобы вырваться из страны. У Ханифа есть вид на жительство в Штатах, давно живет там с семьей. Несмотря на это, ему чрезвычайно сложно было вернуться домой. В письме в редакцию журнала The Conversation Ханиф рассказал о своем пути.

«В воскресенье, 15 августа, я находился в Кабуле, когда случился весь этот хаос. В день, когда талибы вошли в Кабул, я отправился в аэропорт, но растерялся, потому что не мог найти там американских ответственных лиц, которые должны были помочь с эвакуацией. По дороге я заехал в посольство США, но там уже никого не было, потому что все сотрудники переместились на территорию международного аэропорта Хамида Карзая, и посольство сейчас работало там. Я очень боялся, что не успею добраться до аэропорта до того, как талибы полностью захватят город».

«Потерял место в очереди, где простоял девять часов»

«Поскольку я заранее заполнил онлайн-форму запроса на эвакуацию, я должен был встретиться с кем-то из команды эвакуации, чтобы объяснить свою ситуацию. Но когда я добрался до ворот аэропорта, там царил полный хаос. Говорили, что остался только один гражданский самолет, но он, как нам сказали, был предназначен исключительно для эвакуации афганских официальных лиц. Не пускали даже пассажиров с действующими билетами на руках: вероятно, их место в самолете заняли несколько высокопоставленных чиновников.

Остальные, и я в том числе, были шокированы и страшно напуганы тем, как развивалась ситуация. Я более двух часов пытался найти хоть кого-то из американцев. Благодаря сотруднику аэропорта, который подсказал мне, где находятся американские солдаты, после нескольких часов ожидания и суеты, я наконец нашел американского солдата и умолял его помочь мне с эвакуацией. Он согласился, но сказал, что сначала нужно проверить меня.

Через некоторое время люди, которые хотели спастись от талибов и до этого мирно стояли в очереди у ворот, стали всей толпой напирать на забор, умоляя американских солдат о помощи, и в конце концов прорвались на поле. Конечно, обо мне тут же забыли, потому что солдатам пришлось обуздывать толпу. В конце концов всех отправили обратно за ограждение, но я потерял свое место в очереди, где мне пришлось стоять девять часов. Я всю ночь не спал и умолял солдат, проходивших мимо, позволить мне выехать из Афганистана, поскольку у меня есть действующая грин-карта США. Но никто не хотел слушать, и все мы не спали всю ночь до утра.

Голодные, обессиленные от жажды, усталые и напуганные, мы вместе с двумя другими афганцами (один с немецким паспортом, другой с британским) в отчаянии бродили вдоль забора, почти отчаялись уехать. Время от времени вдруг начиналась стрельба, когда толпа пыталась пробиться к самолетам».

«Я счастлив, потому что в безопасности»

«Наконец мне удалось поговорить с одним из военных, который охранял летное поле, и объяснить, что у нас есть действующие документы США, Германии и Великобритании, то есть мы имеем право на эвакуацию. Я показал солдату грин-карту и документы, доказывающие, что я работаю в университете в США. Он посмотрел наши документы и наконец позволил отделиться от толпы и идти к северным воротам аэропорта — момент огромного облегчения для всех нас троих. Это было уже в понедельник, около 16 часов.

Затем еще девять бессонных часов, посадка в самолет, взлет — и в 5:30 утра во вторник мы прибыли на авиабазу в Катаре. Теперь, когда я пишу это письмо, я все еще нахожусь здесь в ожидании рейса в Кувейт, откуда я наконец отправлюсь в Вашингтон, а затем в Омаху. Мне нужно получить еще какое-то дополнительное разрешение на въезд в США. Все это такие страдания.

Я страшно устал и ничего не чувствую, кроме полной беспомощности.

Но стараюсь думать только о том, что мои дети ждут меня, что я возвращаюсь домой и что я счастлив, потому что мы все в безопасности от талибов».

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