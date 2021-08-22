Путин и Меркель нанесли болезненный укол Лукашенко 19 22.08.2021, 9:11

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Что это может означать для диктатора?

Во время переговоров президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель была обсуждена и ситуация в Беларуси, пишет «Салідарнасць».

Меркель заявила: «В контексте Беларуси я резко осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе».

Путин прокомментировал позицию коллеги.

«Конечно, речь шла и о положении дел в Беларуси. Госпожа канцлер затронула и эту тему. Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства».

Из высказывания президента России можно понять, что канцлер ФРГ обращала его внимание на необходимость разрешения политического кризиса в Беларуси, где после фальсификации результатов президентских выборов-2020 Лукашенко утратил легитимность и удерживается у власти только за счет силовиков.

Теперь это выливается в большую проблему для региональной безопасности в Восточной Европе (в том числе из-за нелегальных мигрантов, передвижению которых способствует режим Лукашенко в отместку странам ЕС).

Переговоры Путина и Меркель по белорусскому вопросу в такой форме – крайне неприятный и болезненный момент для Лукашенко. По крайней мере, и Россия, и Запад осознают, что ситуация в Беларуси далека от нормальной, что стране нужны перемены.

И что показательно: главы России и Германии обсудили белорусскую тему, несмотря на то, что ранее правитель Беларуси высказывал возмущение тем, что его поведение обсуждают за его спиной.

Это произошло в мае, когда президент США Байден заявил, что на переговорах с Путиным поднимет вопрос о ситуации в Беларуси.

Впрочем, Лукашенко сам упустил возможность напрямую общаться с западными лидерами. Известно, что в августе 2020 года та же Меркель лично звонила ему по телефону, но Лукашенко, чего-то опасаясь, просто не взял трубку.

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