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«Таракан подходит к черте, от которой бежать ему будет просто некуда»

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  • 22.08.2021, 11:28
  • 22,652
«Таракан подходит к черте, от которой бежать ему будет просто некуда»

К луканомике прилетели «черные лебеди».

В Беларуси девальвация приближается к критической отметке за последние годы, а в начале прошлой недели экономические санкции против режима ввели Великобритания, США, Канада и Швейцария. Более того, из-за действий режима Лукашенко Европа заговорила об отключении Беларуси от системы SWIFT.

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают белорусы о нынешней ситуации в стране:

Над Лукашенко нависла угроза военного переворота? Я, конечно, не Нострадамус, но к этому все и идет! У нас мирная и демократическая революция! Политический кризис не ушел и никогда не уйдет до смены власти, а «котел» народного недовольства постоянно кипит! Силовики не могут долгое время находится в подвешенном состоянии, условно говоря находясь между «небом и землей», точка опоры всегда должна быть! Точкой опоры является народ, который таракан и его бандиты так до сих пор и не признают. У них всех, глаз давно замылился! Просто, сейчас таракан со своим упорством подойдет к такой черте, от которой бежать ему будет просто некуда, да и уже времени не будет, свои же его и арестуют! Этим все и закончится!»

«Чем дольше тянут резину и трясутся от страха потерять зарплату в 200 долларов в месяц, тем хуже. Остановили бы предприятия год назад – через месяц имели бы свободную страну, помощь от США и Европы, модернизацию, и, как следствие, лучшие условия работы, а главное – перспективы. А год спустя, уже еле-еле выживают. Протянут еще –предприятия полностью развалятся, оставшиеся специалисты разбегутся кто куда, новую работу будет не найти, никакие перспективы».

«Девальвации типа «курс НацБанка: 1 доллар = 3 рубля» не будет. Скорее всего, уберут доллары из продажи физлицам (или введут налог на продажу: например, покупка банком 1$ = 2,55, продажа 1$ = 3,05). А также обяжут предприятия продавать валюту в обязательном порядке (по 2,6, например). По мне, так это даже хуже нормальной девальвации».

«Самый лучший и действенный способ избавиться от налогов – ничего у них не покупать.  С товарами то же самое подняли цены – не покупаем! Соответственно никаких не будет поступлений налогов в карман плешивой мрази! Лукавый мерзавец возомнил себя всея Беларуси, но не за горами бело-красно-белая осень! «Отсидеться в бункере» не получится».

«Ущипните меня. Какой сейчас год на дворе? 2021-й или все-таки 1981-й? Может, я машину времени изобрел, сам не ведая того? Они стенды, комсомол и принудительную подписку, как идеологическую обработку используют. А иконостасик членов Политбюро ЦК не забыли повесить? Если не сохранился, могу изготовить. А еще стенгазету и ленинскую комнату оформить. Материалы к очередному шамкающему съезду про сиськи-масиськи, труды Маркса и Ленина. Бюстики, графины и кумачовые знамена. Вы еще партийное собрание проведите и комсомольское. Выше алые знамена! Это уже не дно. Это не ниже дна. Это бездонная совковая пропасть».

«Колхозы в руинах. Работать там некому и не на чем. Жаль обманутых крестьян. Может пора им поднять голову и огляделся вокруг, понять, что происходит в стране – назрели перемены».

 «Моя мать предрекает, что скоро валютные банковские вклады сгорят, как обычная бумага, а вот нынешние кредиты – они будут как рукописи, которые не горят.... Так что риск для ябатек-пенсионеров есть, причем немалый…»

x«Народ, выносите все под ноль, иначе потом локти будете кусать. К луканомике «прилетели черные лебеди», причем сразу все, которые только бывают. Эта система сейчас стоит на пороге своего полного краха. Подобного не было никогда за всю историю Беларуси. У власти находится не признанный никем в мире самозванец, вор и убийца в одном лице. Ради своих больных амбиций этот безумный псих готов развязать даже войну. И до этого дойдет, если мир не остановит безумца».

«Экономика в стране — нежизнеспособна. Все закредитованы, в долгах. Западные санкции = смерть луканомики. Обрушение до уровня после развала совка. А вы помните, что стало с советскими вкладами? Но тогда валютных не было, а сейчас вам их пересчитают в белочки и выдадут потом по мизерному курсу. Так вам всем ваши деньги совсем не нужны? Если нужны, то бегом марш в банки забирать депозиты и снимать все с валютных вкладов. Времени осталось мало».

«Эй, белорус, решительным будь!

Бастуй за правое дело!

Волю в кулак, сопли не жуй!

Дави таракана смело!

Ты ведь не раб и ты не батрак,

Не забулдыга никчемный.

Действуй отважно! Иначе никак!

Здесь и сейчас! Сплоченно!

Будь же достойным сыном страны!

Шагай уверенно, гордо!

Выбрось сомнения из головы!

Сказал – сделал! Твердо!»

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