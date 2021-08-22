Белорусская семья построила загородный дом всего за $4200 по курсу 10 22.08.2021, 9:46

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Как у них получилось?

«Мы работаем на местных предприятиях, и от других людей нас не отличает ничего, кроме одного — энтузиазма», — пишут супруги Ксения и Андрей. Они поделились с onliner.by своей историей строительства дачи в Лидском районе:

— На момент строительства нашей дачи нам было по 28 лет. Нам до жути хотелось иметь свой кусочек земли: чтобы домик был, и огородик, и цветочки разные. Начались поиски вариантов. Одним из главных условий была близость к городу. Второй немаловажный момент — цена. Ничего подходящего не попадалось, и вот в начале мая 2018 года поступил звонок от мужа: «Я еду в управление землеустройства брать дачный участок».

Свободных участков для ведения коллективного садоводства по нашему району было около тысячи. Еще через час мы ехали выбирать свободные 10 соток. Когда проезжали по дачному кооперативу, из одного из свободных участков выбежал заяц, чуть ли не под колеса. Остановились, осмотрелись, восхитились!

Участок был усыпан молодыми соснами. Он настолько понравился нам, что остальные варианты даже не поехали смотреть — и до сих пор не жалеем. Вот так заяц помог нам выбрать землю.

10 июля 2018 года мы получили документы на руки. Оформление с выездом геодезистов обошлось нам в 350 белорусских рублей. Земля находится в пожизненном владении, но можно и приватизировать.

Первым делом купили и привезли кунг для хранения вещей, затем выменяли старый мотоцикл «Иж» на тротуарную плитку. Далее пробили скважину и провели свет. Непосредственно строительство дома началось ровно через полтора года. На то, что это будет каркасный дом, указывало два фактора: во-первых, муж помогал строить каркасный дом брату и уже имел представление об этой технологии; во-вторых, у нас имелась собственная пилорама. В лесхозе подписали договор на 30 кубов леса (кругляк). Покупали мы его в три этапа по 10 кубов. Общая стоимость за 30 кубов — 2800 рублей.

Проект дома нашли в интернете. Понравился размер 6×6 и высокий потолок с антресолью. Ни у кого такого не видели и решили, что домик будет не как у всех. Каркас дома стоит на 12 бетонных сваях, возвели очень быстро, работали муж с братом. Стоимость свай составила 150 рублей. Далее собрали обвязку и постелили лаги пола — эта работа заняла два дня.

В течение следующих четырех дней собрали и поставили каркас будущего дома. А дальше работали только я с мужем. Обшивали дом доской внахлест «елочкой», стены утепляли стекловатой «Неман», толщина стен с утеплителем — 15 сантиметров. Крышу накрыли металлопрофилем.

Окна в доме небольшие — 60×90. Устанавливали их своими силами. После того как был окончен фасад, взялись за черновой пол и санузел. Муж сказал, что главное помещение в нашем доме — это санузел, и принялся в первую очередь обшивать там стены, а я следом укладывала плитку на пол. Это был мой первый опыт в кладке плитки, и я справилась с этой задачей на отлично.

Также было решено пристроить к дому террасу размером 2×6. Залили три бетонных столбика, обвязку связали с основным фундаментом, поставили шесть брусов 100×100 и прибили стропила, также привязав их к крыше дома. Заказали еще металл на крышу, уложили пол, покрасили — терраса готова.

Строительство не прекращалось даже зимой. В декабре 2020 года у нас оставалось последних 10 кубов леса. Муж сомневался, брать или нет. Решили, что надо брать, и не пожалели. Через пару месяцев наступил лесной апокалипсис.

Весной этого года выкопали канализацию. Провели водоснабжение в санузел, установили унитаз, раковину и душевой поддон. Горячей водой нас снабжает бойлер на 80 литров.

В апреле 2021 года нам установили долгожданную лестницу. По проекту должна быть винтовая, но мы решили сделать обычную: это дешевле и проще. В итоге получилось удачное решение: лестница отделяет спальную зону от основной части дома. Стены обшили гипсокартонном с декоративными вставками из МДФ-панелей.

С мая мы переехали из города в наш домик. Планируем оставаться тут до глубокой осени. Когда мы на месте, работа идет намного быстрее. Строительство еще не завершено, но мы считаем, что бо́льшая часть уже пройдена.

В итоге на данный момент в доме есть все условия для комфортного проживания: канализация, холодная и горячая вода, свет и крыша над головой. В общей сложности с момента оформления документов потрачено $4200.

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