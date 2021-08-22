Путин и Эрдоган договорились о связях с талибами 7 22.08.2021, 9:55

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Президент Турции назвал опеределяющее условие для взаимодействия.

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились координировать связи с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан», сообщает Bloomberg со ссылкой на президентский офис в Анкаре.

В ходе телефонного разговора в субботу Эрдоган выразил надежду на мягкий транзит власти новому правительству в Афганистане и подчеркнул, что диалог с талибами необходим, а за ним должен последовать постепенный переход к взаимодействию.

Он также приветствовал «умеренный тон» талибов, но подчеркнул, что их «действия, а не слова» станут определяющими с точки зрения будущих процессов.

Кремль подтвердил договоренность «об укреплении двусторонней координации по афганской тематике». Путин, как сообщила пресс-служба, отметил «важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности», а также акцентировал внимание на задачах по борьбе с терроризмом и наркоторговлей.

Эрдоган в свою очередь пообещал увеличить закупки российского газа по трубопроводу «Турецкий поток». Он добавил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе.

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