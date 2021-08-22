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Партнерство после похмелья

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 22.08.2021, 10:09
  • 6,344
Партнерство после похмелья

О странных заявлениях российского МИД.

Три дня назад Испания не разрешила двум российским военным судам зайти в порт Сеута, дозаправиться и пополнить запасы продовольствия.

Корреспондент «Немецкой волны» сообщает из Мадрида:

«Просьба о заходе кораблей была направлена Россией еще в начале лета. В ответ испанский МИД затребовал информацию о маршруте и цели их плавания, на что российская сторона не ответила. Испания, в свою очередь, не ответила на российскую просьбу и, таким образом, не позволила судам зайти в Сеуту».

Сегодня Захарова проснулась и объявила, что испанский отказ «противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве …»

Видно, неделя была тяжелой и в МИДе с пятницы на субботу хорошо «накатили», если на новостные ленты так дыхнуло перегаром.

Какое партнерство 2009 года после заглота Крыма в 2014-м? Какой еще «дух» со страной вражеского НАТО? Один Лукашенко вам партнер по оружию в Европе, других нет.

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