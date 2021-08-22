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Афганские уроки

  • 22.08.2021, 10:23
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Афганские уроки

Почему стал возможен блицкриг «Талибана».

Блицкриг талибов, которые практически без боя взяли Афганистан, застал врасплох весь мир. На бумаге афганская армия превосходила боевиков экипировкой и численностью.

Но США годами игнорировали реальное положение дел, повторили все ошибки советской оккупации Афганистана и никогда не пытались понять культуру и обычаи страны, считают ведущие американские эксперты.

Вашингтон проиграл талибам в информационной войне и не смог убедить своего союзника - Пакистан - прекратить поддержку “Талибана”.

“Мы потерпели поражение, потому что мы никогда не понимали Афганистан”, - говорит в интервью Русской службе Би-би-си Томас Джонсон, профессор Высшей школы ВМФ США. В 2008-2009 годах он служил старшим советником командующего канадским контингентом в Афганистане.

Вернувшись из Кандагара, Джонсон писал, что США повторяют все ошибки советской оккупации и предсказал падение нового режима после вывода американских войск.

“Соединенные Штаты поставили марионетку [в кресло президента] и начали непопулярную трансформацию общества, точно так же, как сделал СССР более 30 лет назад”, - говорилось в статье 2011 года, написанной им в соавторстве с коллегой из Военного колледжа армии США.

Они предупреждали, что боеспособность афганской армии вызывает сомнения, а инициативы национального примирения, которые спонсирует Вашингтон, воспринимаются как признак слабости и только укрепляют решительность талибов.

В предисловии к статье говорится, что авторы консультировали высокопоставленных американских чиновников. Никаких признаков того, что к ним прислушались, нет.

“Мы не строили политику на основе уроков, извлеченных из советского вторжения. Мы не провели работу над ошибками”, - считает Джонсон.

Фото: AFP

В Вашингтоне не хотели изучать уроки советского поражения, соглашается в разговоре с Би-би-си Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона.

Как и Джонсон, он еще в 2014 году предупреждал, что Вашингтон идет по тому же пути, который привел к выводу советских войск и падению промосковского правительства.

“Советский Союз и Америка по-настоящему не понимали [афганское] общество, они просто не пытались. Не то чтобы у нас обоих не было экспертов по Афганистану - они были, - говорит Кац. - Но люди во власти считали, что они понимают, что нужно делать”.

В 2019 году Washington Post опубликовала материалы правительственного аудита войны в Афганистане, частью которого были интервью с военными, дипломатами и их советниками.

“У нас не было глубокого понимания Афганистана - мы не знали, что мы делаем. Чего мы пытались добиться? У нас не было ни малейшего представления о том, за что мы взялись”, - признавался в разговоре с аудиторами генерал Дуглас Луте, советник по Афганистану в администрациях Буша и Обамы.

От Кабульского королевства до марксизма и демократии

“Забудьте об истории, нам просто нужно создать институты наподобие наших и контролировать каждый шаг афганского режима”, - объясняет Кац образ мыслей в Вашингтоне.

“Они пытались установить марксизм, разумеется, они были обречены на провал. А вот мы - мы гораздо лучше”, - пародирует политиков Кац с горькой усмешкой.

Эксперт считает, что полная зависимость поддержанной американцами власти лишала их поддержки афганцев, а разница между номинальной идеологией просоветского и проамериканского правительств не играла важной роли в их судьбе.

Он цитирует книгу “Рассказ о Кабульском королевстве”, написанную первым британским послом при кабульском дворе Маунтстюартом Эльфинстоном. Эльфинстон описывает общество, в котором все воюют со всеми, и единственное, что их может объединить, - борьба с иностранным захватчиком.

За прошедшее с тех пор время Британская империя, СССР и США по очереди проигнорировали этот факт: если афганцы готовы бороться против чего-то, то это против иностранной оккупации.

“Американцам очень сложно думать о себе как об оккупационной силе: “Нет-нет, мы там, чтобы делать хорошие вещи, делать правильные вещи, и люди должны приветствовать это. А если нет - что с ними не так?” - иронизирует Кац.

Победа в городах, поражение в деревнях

Фото: Getty Images

Джонсон считает, что одним из ключевых провалов как советской, так и американской кампаний, был тот факт, что 75% афганцев живут в сельской местности, однако США, как и советские войска до них, в первую очередь брали под контроль города и игнорировали деревни. Он называет эту стратегию городоцентричной (city-centric).

Американский контингент создавал “передовые оперативные базы” (FOB) возле крупных поселений, часто в тех же местах, где стояли советские гарнизоны. Авиабаза Баграм служила центром советских ВВС в стране, и этот же аэродром был базой американцев - до того момента, когда их авиация улетела посреди ночи, не предупредив афганских партнеров.

Американцы не понимали культуру и обычаи сельского Афганистана, а талибы знали их, как свои пять пальцев. “Мы ни разу не провели ночь в афганской деревне”, - говорит Джонсон, имея в виду американский контингент. Сам исследователь подчеркивает, что провел много времени в деревнях.

“Военная мудрость гласит, что практически невозможно победить сельских повстанцев в преимущественно аграрной стране, контролируя города. Советские [руководители] со временем выучили этот урок; видимо, Соединенным Штатам это еще только предстоит”, - говорилось в его статье десятилетней давности.

Невежество и безразличие американцев к афганской деревне выражалось не только в военных стратегиях, но и в полном провале американской пропаганды, уверен историк.

“Наши информационные операции были крайне наивными, потому что мы не понимали Афганистан на том уровне, который нужен, чтобы привлечь сельское население на свою сторону. В этом реальная причина нашего поражения”.

Фото: Getty Images

Военная доктрина США гласит, что в конфликтах с повстанцами военные действия лишь на 20% определяют исход, а на 80% он зависит от информационных и политических факторов. Но успех американской операции с ее ночными рейдами (тактика “kill/capture”) всегда измерялся числом убитых и захваченных боевиков, говорит историк.

“Что бы там ни говорили [Стэнли] Маккристал или [Дэвид] Петреус, нашим мерилом успеха были мешки с трупами”, - добавляет Джонсон. Он имеет в виду двух генералов, командовавших коалиционными войсками в 2009-2011 годах, когда администрация Обамы резко увеличила численность американских войск в Афганистане в ответ на новые атаки талибов.

Талибы, наоборот, методично работали с местными населением. “Типичный нарратив [талибов]: ваши деды победили Советский Союз, ваши предки до них трижды побеждали британцев, и мы победим неверных, которые пришли разрушить наши традиции и обратить нас в христианство”, - рассказывает Джонсон, написавший книгу о пропаганде талибов, и добавляет, что талибы использовали и многие другие темы.

По его словам, талибы отправляли в деревни своих проповедников, которые заранее согласовывали между собой основные идеи своих речей. Эти муллы проповедовали во время пятничной молитвы и оставались в деревнях на неделю, иногда на десять дней, пытаясь склонить местных жителей к поддержке “Талибана”.

Если муллы уходили ни с чем, в деревню заходили вооруженные боевики, захватывали заложников и требовали от мужчин присоединиться к их движению.

Фото: Getty Images

Талиба муллу Барадара выпустили из пакистанской тюрьмы для переговоров с США

Вашингтон, в свою очередь, опирался на доктрину “контрпартизанской войны” (COIN), которая учила, что через инвестиции, экономическое развитие и инфраструктурные проекты внешние силы могут увеличить легитимность их местных союзников.

Ключевую роль в управлении Афганистаном после операции 2001 года играл американец афганского происхождения Залмай Халилзад, участвовавший в написании новой конституции и затем служивший послом США в Кабуле.

Так или иначе, возобновившаяся в середине 2000-х партизанская война препятствовала экономическому развитию и реконструкции страны, которые должны были прибавить правительству популярности. Не меньше им мешала коррупция.

Именно из-за вездесущей коррупции и массовых нарушений на выборах президенты Хамид Карзай и Ашраф Гани никогда не стали легитимными в глазах большинства афганцев, считают специалисты.

“Правительство Гани пало из-за крайней коррумпированности и мошенничества. Народ знал, что он на самом деле не победил на выборах 2014 и 2019 годов”, - говорит Джонсон.

Голосования сопровождались сообщениями о массовых нарушениях, и в 2019 году победителем был сначала назван претендент от оппозиции Абдулла Абдулла.

Оба кандидата провели собственные инаугурации и объявили себя президентами, однако затем под давлением США договорились о том, что Гани сохранит пост.

Фото: AFP

К тому моменту администрация Трампа уже решила вывести войска - решение, которое унаследовал и поддержал Байден. Американцы вели секретные переговоры о будущем устройстве Афганистана с политическим руководством талибов в столице Катара. Главным переговорщиком со стороны Вашингтона выступил Халилзад.

Этот процесс окончательно выбил почву из-под ног правительства в Кабуле, которое оказалось исключено из определения будущего страны. В феврале 2020 года Халилзад подписал договор с Абдулом Гани Барадаром, одним из лидеров “Талибана”, выпущенном из пакистанской тюрьмы под давлением США для участия в переговорах.

“Это не был мирный договор, это было ничто, политический театр”, - говорит Джонсон.

Победа Пакистана

Талибы обещали американцам поддержать процесс политического примирения и не брать власть силой, отказаться от самых жестоких форм насилия и не укрывать террористов “Аль-Каиды” (запрещенная в России террористическая организация).

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Они не сдержали своих обещаний, но Халилзад сохранил пост спецпредставителя США в новой администрации, а президент Байден отказался прекращать вывод войск.

Фото: ЕРА

“Это было циничным - или прагматичным - решением, что [Афганистан] не стоит усилий, может быть, никогда их не стоил. "Талибан" крайне силен, помощь ему от Пакистана невозможно остановить, и пусть это будет проблемой для кого-нибудь другого”, - объясняет Кац позицию американского президента.

Целый ряд расследований и экспертных докладов связывает главную пакистанскую спецслужбу, Межведомственную разведку (ISI), с полевыми командирами “Талибана”. Официальный Исламабад это отрицает.

Поддержка, которую моджахеды в 1980-х и талибы сейчас получали из Пакистана, сделала невозможной полную победу над ними, считает Кац.

Он напоминает, что советские дипломаты договорились с американцами о прекращении поддержки моджахедов в обмен на вывод своих войск, но это условие не было соблюдено.

“США никогда даже не пытались заключить такой договор с Пакистаном”, - говорит Кац.

Вашингтон пытался убедить Исламабад отказаться от поддержки талибов, но страх перед тем, что Афганистан попадет под влияние Индии, всегда заставлял пакистанских силовиков поддерживать исламских радикалов - в надежде, что они не будут сотрудничать с преимущественно индуистской республикой, считает историк.

Кроме того, часть пакистанского руководства поддерживала и идеологию талибов.

В будущих учебниках истории будет написано, что ISI победила Советский Союз в Афганистане с помощью Америки, и что ISI победила Америку с помощью Америки, сказал бывший глава пакистанской разведки генерал Хамид Гуль в 2014 году.

“Если кто-то и победил [в афганских войнах], то это Пакистан”, - считает Кац.

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